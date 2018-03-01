28 февраля в Сети появился ролик теледебатов, которые прошли на канале «Россия 1». 36-летняя Ксения Собчак, не выдержав нецензурных оскорблений 71-летнего Владимира Жириновского, вылила на него стакан воды. Позднее эту ситуацию прокомментировал 45-летний супруг медиадивы Максим Виторган.

1 2 3 ... 13 Максим Виторган прокомментировал недавний конфликт Владимира Жириновского и Ксении Собчак в эфире телеканала «Россия 1»

Никто из поклонников Ксении Собчак не сомневался в том, что теледебаты с ее участием будут проходить особенно интересно. Однако трудно было предположить, что страсти накалятся до такой степени. В эфире канала «Россия 1» медиадива вступила в словесную перепалку с Владимиром Жириновским, который всегда отличался своими выходками и любовью к крепкому словцу. Лидер партии ЛДПР начал оскорблять Ксению, после чего она облила его водой.

Позднее в эфире радио «Говорит Москва» муж Собчак Максим Виторган откровенно рассказал, что он думает о Жириновском.

«Слушайте, ну он старый *****, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного ****** обращал внимание…» — заявил актер.



Ранее Ксения в своем Инстаграме назвала эту ситуацию «грустной», а ведущий дебатов Владимир Соловьев сообщил, что не собирается оценивать произошедшее.