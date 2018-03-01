Никто из поклонников Ксении Собчак не сомневался в том, что теледебаты с ее участием будут проходить особенно интересно. Однако трудно было предположить, что страсти накалятся до такой степени. В эфире канала «Россия 1» медиадива вступила в словесную перепалку с Владимиром Жириновским, который всегда отличался своими выходками и любовью к крепкому словцу. Лидер партии ЛДПР начал оскорблять Ксению, после чего она облила его водой.
«Слушайте, ну он старый *****, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного ****** обращал внимание…» — заявил актер.
Ранее Ксения в своем Инстаграме назвала эту ситуацию «грустной», а ведущий дебатов Владимир Соловьев сообщил, что не собирается оценивать произошедшее.
Молодец! Правильно и сделал, что заступился. Этот старый клоун всем надоел.
Что за странные штаны надеты на Виторгане на 1 фото? И руки в карманы. Под Федю Бондарчука косит, что ли ?
Жалость вызывает Ксения (участница дома 2)
Еще бы он за Жириновского заступился. Его бы дома казнили.
чето пролепетал себе под нос..... это теперь называется заступился? В морду, в морду надо бить)))
Ксения блестяще держится в таких ситуациях. сколько терпения! Браво!
Если бы промолчал и не заступился, то дома отгреб бы по-полной. И вообще, надо было дебаты на лобном месте проводить, там ей прычнее было б в её идиотской манере общаться.
Жириновский всю жизнь живет за госсчет и кроме «клоунады» ничего не делает. Это его хорошо оплаченная роль в политической жизни страны.
Ксения блестяще держится в таких ситуациях. сколько терпения! Браво!
для лобного места самое то!