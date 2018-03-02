На днях 38-летняя Альбина Джанабаева стала героиней программы «Непридуманные истории». В студии Елены Север певица откровенно рассказала, что она думает о «золотом составе» «ВИА Гры».

1 2 3 ... 12 Альбина Джанабаева вспомнила, как непросто ей было вливаться в коллектив «ВИА Гры»

Несмотря на то, что Альбина Джанабаева пробыла в группе «ВИА Гра» целых девять лет, поклонники так и не смогли привыкнуть к ней в роли «рыженькой» солистки и требовали возвращения Анны Седоковой. В новом выпуске передачи «Непридуманные истории» с Еленой Север певица впервые рассказала о том, как ей пришлось отстаивать свое место в популярном трио.

«Тяжело мне давалось выступать в группе... Я сменила уже Свету Лободу, но публика до сих пор помнила и очень любила Аню», — вспомнила Альбина.

«Что ж, если поклонники считают, что золотой состав — это Вера, Аня и Надя, то я с уважением к этому отнесусь. Конечно, за два года они сделали колоссальную работу, совершили прорыв… Я пришла позднее и была там 9 лет. Со мной был уже другой состав, золотой, не золотой, просто другой. Я многое привнесла в коллектив», — уверена Джанабаева.



Альбина вспомнила, что предложение выступать в «ВИА Гре», когда она родила своего первенца. Из-за ребенка певица отказалась стать солисткой группы, но потом ее вновь пригласили в популярное трио, и она согласилась.