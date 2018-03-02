Несмотря на то, что Альбина Джанабаева пробыла в группе «ВИА Гра» целых девять лет, поклонники так и не смогли привыкнуть к ней в роли «рыженькой» солистки и требовали возвращения Анны Седоковой. В новом выпуске передачи «Непридуманные истории» с Еленой Север певица впервые рассказала о том, как ей пришлось отстаивать свое место в популярном трио.
«Что ж, если поклонники считают, что золотой состав — это Вера, Аня и Надя, то я с уважением к этому отнесусь. Конечно, за два года они сделали колоссальную работу, совершили прорыв… Я пришла позднее и была там 9 лет. Со мной был уже другой состав, золотой, не золотой, просто другой. Я многое привнесла в коллектив», — уверена Джанабаева.
Альбина вспомнила, что предложение выступать в «ВИА Гре», когда она родила своего первенца. Из-за ребенка певица отказалась стать солисткой группы, но потом ее вновь пригласили в популярное трио, и она согласилась.
Она права, золотой есть золотой состав! Не дотягивает она. Не хватает в ней той энергетики, и сексуальности Седоковой. Не дано. У альбины другой конек
А что она кстати принесла нового в группу???
А что она кстати принесла нового в группу???
Многое)))
А что она кстати принесла нового в группу???
Детей , конечно, что ж еще?
Гость Детей , конечно, что ж еще?------------------------------------------------------Браво вам!!!!!!
Она родила первенца и получила приглашение выступать в группе?? Т.е. у неё был роман с Меладзе ДО Виагры? Как понимать последний абзац??
Альбина совершенно в роли певицы не годиться . Её конек это театр и кино сниматься. Там более менее она вписывается.
мне она очень нравится ,красивая
Джанабаева была бэк-вокалисткой Меладзе еще до создания Виагры. Вот он ее туда и пристроил😬
Детей , конечно, что ж еще?