1 марта состоялся концерт 32-летней Ольги Бузовой в Хабаровске. Местные СМИ сообщили, что выступление певицы пытался сорвать неизвестный дебошир, угрожавший стрельбой.

1 2 3 ... 12 Концерт Ольги Бузовой едва не сорвался из-за дебошира

После концерта в Благовещенске Ольга Бузова отправилась в Хабаровск, где ее уже на вокзале встретили толпы фанатов. Вечером в ДК Профсоюзов певица вышла на сцену под бурные аплодисменты. Поклонники артистки наизусть исполняли все хиты вместе с ней, а она, не переставая, благодарила их за поддержку. Однако выступление Ольги едва не сорвалось из-за одного дебошира.

Как сообщает Telegram-канал «Криминальный Хабаровск», неизвестный мужчина попытался попасть в концертный зал. По словам преступника, с собой у него было огнестрельное оружие.

«Этот мужчина начал ломиться в концертный зал, его не пускали, он кричал, что у него в сумке оружие и он сейчас начнет стрелять, охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция, и его забрали в отделение», — рассказали очевидцы происшествия.



Посетители концерта предположили, что дебошира раздражало творчество певицы и ее поклонники. Именно это, по их словам, могло стать причиной нападения. По информации местных СМИ, мужчину уже отпустили, предварительно составив протокол.