После концерта в Благовещенске Ольга Бузова отправилась в Хабаровск, где ее уже на вокзале встретили толпы фанатов. Вечером в ДК Профсоюзов певица вышла на сцену под бурные аплодисменты. Поклонники артистки наизусть исполняли все хиты вместе с ней, а она, не переставая, благодарила их за поддержку. Однако выступление Ольги едва не сорвалось из-за одного дебошира.
«Этот мужчина начал ломиться в концертный зал, его не пускали, он кричал, что у него в сумке оружие и он сейчас начнет стрелять, охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция, и его забрали в отделение», — рассказали очевидцы происшествия.
Посетители концерта предположили, что дебошира раздражало творчество певицы и ее поклонники. Именно это, по их словам, могло стать причиной нападения. По информации местных СМИ, мужчину уже отпустили, предварительно составив протокол.
Чет вспомнилось, как Бузова с букетом ломилась на день рождения Тарасова, и ее с первого "удара" вырубил охранник.
И снова Оля) .Как уж без нее каждое утро
Бедняга((( Не вынес музыкальный хлам пивички
Обычный, пьяный мужик. Не было у него никакого оружия.
Бедняга((( Не вынес музыкальный хлам пивички
Костенко наняла киллера.
Мда, пиарщики бузовой не дремлют.
Опять чёрный пиар!уже не знают,что придумать,что бы привлечь внимание к этой персоне!
Толпы фанатов в дк профсоюзов)))
Интересно, а почему посетители сразу решили, что ему НЕ нравится творчество певицы? Это не логично. Он же рвался НА концерт, хотел зайти внутрь, а угрожал не Бузовой, а охранникам, которые его не пускали. А может, он наоборот, хотел насладиться творчеством любимой звезды?