Летом прошлого года в студии программы «Секрет на миллион» Эммануил Виторган признался, что они с супругой Ириной Млодик давно мечтают о детях. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, и в прессе появились слухи о беременности жены актера. Однако сама женщина опровергла домыслы журналистов и заявила, что вовсе не находится в положении.
Как выяснили журналисты, у актера и его жены родилась дочь. Интернет-пользователи активно поздравляют пару с долгожданным пополнением в семье.
Напомним, что у Эммануила Гедеоновича есть двое старших детей. С дочерью Ксенией Виторган так и не смог найти общий язык. Зато с сыном Максимом актер регулярно поддерживает связь. Виторган-младший, к слову, пока никак не прокомментировал появление на свет еще одной сестры.
Woman.ru поздравляет Эммануила Виторгана и Ирину Млодик с появлением на свет дочери!
И себя, и ребёнка мучить будут
Остановите Землю, я сойду. Ему 78 лет. Он в ящик скоро сыграет, а все туда же. Надо о загробном мире думать.
Без комментариев, это шутка какая-то?
Что?! Они там с ума все посходили???
А кто ребенка то родил? Или в капусте нашли?))
А кто ребенка то родил? Или в капусте нашли?))
В магазине купили, вы че...
В магазине купили, вы че...
Это эгоистично. От папы уже пахнет старичьем и песок сыпется.
Ну разумеется она опровергла слухи о своей беременности. Своей. И потом-опровергла в начале июня, а дочь родилась в марте. Просто кто-то из клиники ,где заключали контракт на суррогатное материнство слил инфу.
«Огромное спасибо за поздравления! Это правда, — поделилась Ирина с 7days.ru в телефонном разговоре. — У нас родилась девочка. Мы назвали ее Этель. Чтобы малыш появился на свет супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Счастливое событие в жизни артиста и его жены произошло еще 26 февраля" - это за гранью здравого смысла. ужас какой-то.