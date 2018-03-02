В начале июня прошлого года в прессе появилась новость о том, что Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина Млодик намерены стать родителями. На днях журналисты выяснили, что у супругов родилась дочь.

1 2 3 4 5 6 7 Ирина Млодик и Эммануил Виторган стали родителями

Летом прошлого года в студии программы «Секрет на миллион» Эммануил Виторган признался, что они с супругой Ириной Млодик давно мечтают о детях. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, и в прессе появились слухи о беременности жены актера. Однако сама женщина опровергла домыслы журналистов и заявила, что вовсе не находится в положении.

Однако 2 марта Telegram-канал Super.ru опубликовал сенсационную новость о том, что у супругов все-таки появился ребенок.

Как выяснили журналисты, у актера и его жены родилась дочь. Интернет-пользователи активно поздравляют пару с долгожданным пополнением в семье.



Напомним, что у Эммануила Гедеоновича есть двое старших детей. С дочерью Ксенией Виторган так и не смог найти общий язык. Зато с сыном Максимом актер регулярно поддерживает связь. Виторган-младший, к слову, пока никак не прокомментировал появление на свет еще одной сестры.



Woman.ru поздравляет Эммануила Виторгана и Ирину Млодик с появлением на свет дочери!