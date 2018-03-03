Вечером 2 марта многие российские СМИ распространили информацию о том, что Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина Млодик стали родителями. Жена народного артиста России уже подтвердила эту информацию и рассказала о том, какое имя они с супругом дали малышке.

1 2 3 ... 14 Ирина Млодик подтвердила, что они с Эммануилом Виторганом стали родителями

Когда в прессе растиражировалась новость о том, что в семье Эммануила Виторгана и его третьей жены Ирины Млодик произошло пополнение, некоторые фанаты актера усомнились в правдивости этой информации. Ведь еще в начале лета прошлого года Млодик опровергла данные о том, что они с мужем ждут ребенка. Такие домыслы появились после того, как Эммануил Гедеонович сообщил Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что хотел бы вновь познать радость отцовства.



Недавно мечта звезды картины «Чародеи» исполнилось. Млодик подтвердила, что у них с Виторганом действительно родилась дочь.

«Да, это так. Самое главное — Эммануил стал папой», — сообщила молодая мама в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды»

Подробности первых дней жизни малышки супруги никак не комментируют. Однако имя новорожденной они не скрывают. Как выяснилось, девочку назвали довольно необычным и благородным именем немецкого происхождения — Этель.



Сам Эммануил Гедеонович пока никак не высказался о радостном событии в семье. Доподлинно неизвестно, каким путем малышка появилась на свет.