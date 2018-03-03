Когда в прессе растиражировалась новость о том, что в семье Эммануила Виторгана и его третьей жены Ирины Млодик произошло пополнение, некоторые фанаты актера усомнились в правдивости этой информации. Ведь еще в начале лета прошлого года Млодик опровергла данные о том, что они с мужем ждут ребенка. Такие домыслы появились после того, как Эммануил Гедеонович сообщил Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что хотел бы вновь познать радость отцовства.
Недавно мечта звезды картины «Чародеи» исполнилось. Млодик подтвердила, что у них с Виторганом действительно родилась дочь.
Подробности первых дней жизни малышки супруги никак не комментируют. Однако имя новорожденной они не скрывают. Как выяснилось, девочку назвали довольно необычным и благородным именем немецкого происхождения — Этель.
Сам Эммануил Гедеонович пока никак не высказался о радостном событии в семье. Доподлинно неизвестно, каким путем малышка появилась на свет.
Каким действительно? Аист принёс 🤣
"Самое главное- Эммануил стал папой"... Ирину можно только пожалеть. Видимо, все это придумал старик Эммануил