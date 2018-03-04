Во время недавних теледебатов 36-летняя Ксения Собчак эмоционально отреагировала на нецензурные слова 71-летнего Владимира Жириновский. Политик не стеснялся в выражениях, критикуя медиадиву, и она облила его водой. Судя по всему, некоторые сторонники Жириновского восприняли это как личное оскорбление.
4 марта в своем Твиттере кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напал молодой человек с криком «Это за Жириновского!». Он сильно толкнул знаменитую блондинку и чем-то облил. По данным российских СМИ, инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца — там проходило мероприятие, приуроченное ко дню рождения Михаила Горбачева.
Нападавшего на Ксению Анатольевну уже задержала личная охрана первого и единственного президента СССР. Им оказался личный помощник председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев. Собчак считает, что Шапошников должен извиниться перед ней и уволить такого сотрудника. Кроме того, медиадива надеется, что против Дзуцева будет возбуждено уголовное дело.
Ну дура теперь вознесётся в статус мученицы и жертвы.
Где Собчак - там и дурдом. Всегда.
Слишком все просто как то. Провокация чистой воды. Похоже кто то действует очень продумано. Думаю, даже просто нарочно добивают Жириновского, посредством скандала с Собчак.
И это на мои налоги?!
Скорей бы выборы прошли! Как надоел этот цирк!
Зачем это на вумене?????
Вообще стыдно за мужчин этой страны. Для них орущий на женщину - это нормально.Если бы героиню сюжета звали как-нибудь иначе, местные женщины встали бы на ее защиту. Но это же Собчак. Фарс - это не кандидатура Собчак на выборах. Фарс и разграбление бюджета - это главный кандидат предвыборной гонки, не утруждающий себя дебатами, а устраивающий многотысячные проплаченные митинги в свою поддержку и угрожающий миру картонным оружием.
Скорей бы выборы прошли! Как надоел этот цирк!
Вообще стыдно за мужчин этой страны. Для них орущий на женщину - это нормально. Если бы героиню сюжета звали как-нибудь иначе, местные женщины встали бы на ее защиту. Но это же Собчак. Фарс - это не кандидатура Собчак на выборах. Фарс и разграбление бюджета - это главный кандидат предвыборной гонки, не утруждающий себя дебатами, а устраивающий многотысячные проплаченные митинги в свою поддержку и угрожающий миру картонным оружием.
Гера вы умница , правильные слова!
Ксюша молодец, интереснейшая образованная женщина!
Уважаемая, а вам из-за какого заморского государства оплачивают ваше "честное гражданское возмущение"? :)))) P.S. А этими "картонками" мы ваших работодателей за одно место прихватили.
Пригожинские совсем охамели!