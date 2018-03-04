04.03.2018
В конце февраля Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроили перепалку в ходе теледебатов. Медиадива не выдержала оскорблений в свой адрес и облила оппонента водой. Этот инцидент, похоже, задел и поклонников политика. 4 марта один из них напал на Собчак.
  • Ксения Собчак
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    Ксения Собчак сообщила о том, что на нее было совершено нападение 

Во время недавних теледебатов 36-летняя Ксения Собчак эмоционально отреагировала на нецензурные слова 71-летнего Владимира Жириновский. Политик не стеснялся в выражениях, критикуя медиадиву, и она облила его водой. Судя по всему, некоторые сторонники Жириновского восприняли это как личное оскорбление.

4 марта в своем Твиттере кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напал молодой человек с криком «Это за Жириновского!». Он сильно толкнул знаменитую блондинку и чем-то облил. По данным российских СМИ, инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца — там проходило мероприятие, приуроченное ко дню рождения Михаила Горбачева.

«На меня напал человек, толкнул на землю, облил, слава богу, что водой», — говорится в телеграм-канале Собчак.

Нападавшего на Ксению Анатольевну уже задержала личная охрана первого и единственного президента СССР. Им оказался личный помощник председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев. Собчак считает, что Шапошников должен извиниться перед ней и уволить такого сотрудника. Кроме того, медиадива надеется, что против Дзуцева будет возбуждено уголовное дело.  

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