После разразившегося между Ольгой Бузовой и Андреем Скороходом конфликта многие известные личности выразили поддержку резиденту Comedy Club. В их числе оказался и Эдуард Магомаев, который назвал ведущую «Дома-2» животным. После этого многочисленные поклонники певицы ополчились на музыканта, а сама Ольга пообещала подать в суд на всех, кто ее оскорбил.
Не стал молчать и сам Эдуард. В интервью программе «Ты не поверишь!» музыкант подробно рассказал о том, что произошло между ним и певицей. «Меня засыпали сообщениями в директе, это были угрозы, это были оскорбления меня, моей семьи, моих детей. Там уже начали говорить, что если он оскорбил Ольгу Бузову, значит он так с женой разговаривает со своей. Когда моралисты начинают наезжать на меня и на мою жену, пусть посмотрят, что делает их королева», — заявил Магомаев. По его словам, поведение Ольги попросту неприемлемо. Однако Эдуард все же решил публично попросить прощения у певицы. «Мне не стыдно еще раз извиниться за то, что я оскорбил женщину. Однако от своих слов я не отказываюсь. Я против подобных персонажей», — заявил Магомаев. Остается ждать, как Ольга отреагирует на извинения музыканта.
То есть, ему неприятно стало, когда посыпались оскорбления на него и жену. А Оле приятно должно было быть. И вообще как творчество и поведение Ольги лично касается этого Эдуарда и его семьи??почему он имеет право все это нецензурную комментировать? Она их чем то задела, обидела, оскорбила? Стыдно, Эдуард! Так низко пиариться за счёт девушки, да ещё при этом что-то там из себя ещё ставить
За ней сицилийская мафия что ли стоит? Чего ее все так боятся?
То есть, ему неприятно стало, когда посыпались оскорбления на него и жену. А Оле приятно должно было быть. И вообще как творчество и поведение Ольги лично касается этого Эдуарда и его семьи??почему он имеет право все это нецензурную комментировать? Она их чем то задела, обидела, оскорбила? Стыдно, Эдуард! Так низко пиариться за счёт девушки, да ещё при этом что-то там из себя ещё ставить
Ага, как волна негатива на звездулек Мамаева и Кокс пошла, так все, завизжали "о не имеете права". Только Мамаев имеет права оскорблять!?!?
В общем у трусов всегда так! В начале смелые, а как приходит время отвечать за поступки, все, голову в песок и задних ход (или за бабину-жены спину).
Мамаев, а ты кто, чтобы определять достойное поведение у Буз, Шмуз и других, или нет?
За собой смотри и будет тебе счастье!
За ней сицилийская мафия что ли стоит? Чего ее все так боятся?
Неё её бояться, а общественное мнение!
Мамаев раскрутиться на скандале хотел, а не "закапать" себя, поэтому и дал задний ход.
То есть, ему неприятно стало, когда посыпались оскорбления на него и жену. А Оле приятно должно было быть. И вообще как творчество и поведение Ольги лично касается этого Эдуарда и его семьи??почему он имеет право все это нецензурную комментировать? Она их чем то задела, обидела, оскорбила? Стыдно, Эдуард! Так низко пиариться за счёт девушки, да ещё при этом что-то там из себя ещё ставить
А он и не оскорблял ни сестру, ни мать бузовой, семья здесь причём? Так что он прав, семью не надо трогать, тем более детей.
А жена его разве не участвовала в их перепалке?
Чем он так не доволен?
Или его жена не его семья?
Бедная Бузова - оскорбляют, унижают, обижают и т.д. и т.п. А может уже надо задуматься, что с ней не то??? Или она комментарии о себе не читает - ей главное что-бы на слуху была... Престранная особа!!!
А жена его разве не участвовала в их перепалке? Чем он так не доволен? Или его жена не его семья?
За ней сицилийская мафия что ли стоит? Чего ее все так боятся?
При чем тут "чего ее все так боятся"??? А если бы вас назвали животным? Очень хорошо, что публично извинился. Ольга Бузова может нравиться или не нравиться. Мужчина должен быть мужчиной. Не красиво девушку так было называть..