Не так давно диджей Эдуард Магомаев оказался втянут в конфликт 32-летней Ольги Бузовой и Андрея Скорохода. На днях музыкант рассказал журналистам, что он думает о сложившейся ситуации.

1 2 3 ... 13 Эдуард Магомаев высказался о своем конфликте с Ольгой Бузовой

После разразившегося между Ольгой Бузовой и Андреем Скороходом конфликта многие известные личности выразили поддержку резиденту Comedy Club. В их числе оказался и Эдуард Магомаев, который назвал ведущую «Дома-2» животным. После этого многочисленные поклонники певицы ополчились на музыканта, а сама Ольга пообещала подать в суд на всех, кто ее оскорбил.



Не стал молчать и сам Эдуард. В интервью программе «Ты не поверишь!» музыкант подробно рассказал о том, что произошло между ним и певицей. «Меня засыпали сообщениями в директе, это были угрозы, это были оскорбления меня, моей семьи, моих детей. Там уже начали говорить, что если он оскорбил Ольгу Бузову, значит он так с женой разговаривает со своей. Когда моралисты начинают наезжать на меня и на мою жену, пусть посмотрят, что делает их королева», — заявил Магомаев. По его словам, поведение Ольги попросту неприемлемо. Однако Эдуард все же решил публично попросить прощения у певицы. «Мне не стыдно еще раз извиниться за то, что я оскорбил женщину. Однако от своих слов я не отказываюсь. Я против подобных персонажей», — заявил Магомаев. Остается ждать, как Ольга отреагирует на извинения музыканта.