27-летняя Дженнифер Лоуренс с завидной регулярностью привлекает к себе всеобщее внимание во время «Оскара». В этот раз американская актриса не захотела искать свое место зале и попыталась пробраться через ряды кресел с бокалом в руках.

1 2 3 ... 12 Дженнифер Лоуренс привлекла всеобщее внимание на премии «Оскар-2018»

Дженнифер Лоуренс не устает доказывать, что она одна из самых непосредственных женщин в Голливуде. Актриса не стесняется в выражениях и регулярно становится героиней самых курьезных случаев. Большинство из них, к слову, происходят именно на «Оскаре». Так, в 2013 году, когда Дженнифер поднималась за своей статуэткой за роль в фильме «Мой парень — псих», она запуталась в подоле собственного платья и упала. А на следующий год Лоуренс потеряла равновесие еще на красной ковровой дорожке.

Знаменитая американская журналистка Эллен Дедженерес даже пошутила, что в следующий раз при вручении премии организаторам лучше самим спускаться в зал к актрисе.



В 2018-м Дженнифер вновь отличилась. Однако на этот раз обошлось без падений. После того, как Лоуренс поздоровалась с коллегами и разжилась бокалом вина, она решила не терять времени и направилась прямо к своему креслу, перелезая через другие.



Правда, в этот раз Дженнифер все же смогла сохранить равновесие и даже нашла свое место. Однако забавные кадры с Лоуренс уже разлетелись по Сети. А ее «полное опасностей путешествие» уже назвали одним из самых ярких событий прошедшей церемонии награждения «Оскар-2018».