Дженнифер Лоуренс не устает доказывать, что она одна из самых непосредственных женщин в Голливуде. Актриса не стесняется в выражениях и регулярно становится героиней самых курьезных случаев. Большинство из них, к слову, происходят именно на «Оскаре». Так, в 2013 году, когда Дженнифер поднималась за своей статуэткой за роль в фильме «Мой парень — псих», она запуталась в подоле собственного платья и упала. А на следующий год Лоуренс потеряла равновесие еще на красной ковровой дорожке.
В 2018-м Дженнифер вновь отличилась. Однако на этот раз обошлось без падений. После того, как Лоуренс поздоровалась с коллегами и разжилась бокалом вина, она решила не терять времени и направилась прямо к своему креслу, перелезая через другие.
Правда, в этот раз Дженнифер все же смогла сохранить равновесие и даже нашла свое место. Однако забавные кадры с Лоуренс уже разлетелись по Сети. А ее «полное опасностей путешествие» уже назвали одним из самых ярких событий прошедшей церемонии награждения «Оскар-2018».
Красава, любит пошутить. Удобно, когда ноги длинные. Можно, перешагивая, путь срезать.
Нет, она не непосредственная, она просто маловоспитанная хамка