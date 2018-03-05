В Сети регулярно появляется противоречивая информация о личной жизни Анджелины Джоли. Звезде уже приписывали роман с камбоджийским рэпером и даже отношения с Джастином Теру. Теперь настал черед бывшего жениха Шарлиз Терон.

1 2 3 ... 13 После расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли официально одинока

В Сети появились сведения о том, что 57-летний Шон Пенн ухаживает за 42-летней Анджелиной Джоли. Как сообщил порталу HollywoodLife источник, близкий к многодетной матери, она стала часто общаться с Пенном.



Звезды знакомы давным-давно: в 2010 году они проводили много времени вместе на съемках фильма «Дерево жизни», в котором Шон Пенн сыграл вместе с Брэдом Питтом. И Джоли, и Пенн на тот момент были несвободны, поэтому общались по-дружески и даже не думали флиртовать друг с другом.



С тех пор многое изменилось: Анджелина Джоли развелась с Брэддом Питтом в 2016 году, а любвеобильный Шон Пенн успел не только уйти от Робин Райт в 2013-м, но и двумя годами позже расстаться со своей новой любовью Шарлиз Терон.



Нельзя исключать, что между звездами могут завязаться романтические отношения. Несмотря на то, что Джоли пока не настроена на новые отношения, сердцеед Пенн не намерен отступать.



«Шон считает Анджелину удивительной и потрясающе красивой женщиной. Он в восторге от глубины ее личности, острого ума и преданности своему делу», — цитирует издание лестные слова анонима.



Анджелина сейчас все свое время посвящает работе и воспитанию детей. Личная жизнь, похоже, отошла у звезды на второй план. Однако Шон не из тех, кто отступает от намеченной цели. Не зря он знаменит на весь мир своими многочисленными романами с первыми красавицами Голливуда. А как вы думаете, устоит ли Джоли перед искрометным обаянием известного ловеласа?

