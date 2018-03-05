В Сети появились сведения о том, что 57-летний Шон Пенн ухаживает за 42-летней Анджелиной Джоли. Как сообщил порталу HollywoodLife источник, близкий к многодетной матери, она стала часто общаться с Пенном.
Звезды знакомы давным-давно: в 2010 году они проводили много времени вместе на съемках фильма «Дерево жизни», в котором Шон Пенн сыграл вместе с Брэдом Питтом. И Джоли, и Пенн на тот момент были несвободны, поэтому общались по-дружески и даже не думали флиртовать друг с другом.
С тех пор многое изменилось: Анджелина Джоли развелась с Брэддом Питтом в 2016 году, а любвеобильный Шон Пенн успел не только уйти от Робин Райт в 2013-м, но и двумя годами позже расстаться со своей новой любовью Шарлиз Терон.
Нельзя исключать, что между звездами могут завязаться романтические отношения. Несмотря на то, что Джоли пока не настроена на новые отношения, сердцеед Пенн не намерен отступать.
Анджелина сейчас все свое время посвящает работе и воспитанию детей. Личная жизнь, похоже, отошла у звезды на второй план. Однако Шон не из тех, кто отступает от намеченной цели. Не зря он знаменит на весь мир своими многочисленными романами с первыми красавицами Голливуда. А как вы думаете, устоит ли Джоли перед искрометным обаянием известного ловеласа?
Неа, Пенюшка недостаточно хорош для нее, голосую за Джонни Депа
Ох, блин!
Это он после Шарлиз расхрабрел, почувствовал себя неотразимым. Джолька будет молодец, если отошьет такого. Он еще и руки распускает, ей такие не нравятся.
Пускай оплеух надает, чтоб мозги на место встали....
Пенн человек немолодой и любит активных женщин, а нездоровая мамаша с кучей невоспитанных детей его вряд ли вдохновит.
врядли
Да у Шона вкус к женщинам есть всегда возле него одни красотки
Исправьте название: Добивается КОГО? АнджелинЫ Джоли