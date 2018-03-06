На днях журналисты взяли интервью у подруги 78-летнего Эммануила Виторгана и 56-летней Ирины Млодик, недавно ставших родителями. Знаменитая певица Ирина Парусникова раскрыла некоторые подробности родов, которые сейчас активно обсуждают в прессе.

1 2 3 ... 12 Эммануил Виторган эмоционально отреагировал на роды своей жены

Вечером 2 марта стало известно, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями. У актера и его супруги родилась дочь, которую они решили назвать Этель. Вскоре после этого женщина заявила, что не прибегала к помощи суррогатной матери. Акушер-гинеколог рассказала журналистам, что Ирина действительно могла выносить ребенка сама. «Часто для зачатия ребенка после 50-ти женщины прибегают к медицинской помощи, например донорским яйцеклеткам, гормонам и другим препаратам. Некоторые также замораживают собственные яйцеклетки, чтобы в нужный момент оплодотворить их ‘‘в пробирке‘‘ и подсадить в матку», — сообщила врач.

На днях Ирина Парусникова, близкая подруга семьи Виторганов, дала интервью журналистам «Комсомольской правды»

Певица рассказала, что актер присутствовал при родах. «Эммануил Гедеонович, как нам рассказали, был счастлив, и даже плакал в тот момент. Мы его не видели, конечно, сразу, а когда он приехал взволнованный, Ирина сообщила нам радостную новость», — вспомнила артистка. Она предпочла не раскрывать детали появления малышки на свет. По мнению Парусниковой, стать родителями в таком возрасте — подвиг.