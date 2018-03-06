Вечером 2 марта стало известно, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями. У актера и его супруги родилась дочь, которую они решили назвать Этель. Вскоре после этого женщина заявила, что не прибегала к помощи суррогатной матери. Акушер-гинеколог рассказала журналистам, что Ирина действительно могла выносить ребенка сама. «Часто для зачатия ребенка после 50-ти женщины прибегают к медицинской помощи, например донорским яйцеклеткам, гормонам и другим препаратам. Некоторые также замораживают собственные яйцеклетки, чтобы в нужный момент оплодотворить их ‘‘в пробирке‘‘ и подсадить в матку», — сообщила врач.
Певица рассказала, что актер присутствовал при родах. «Эммануил Гедеонович, как нам рассказали, был счастлив, и даже плакал в тот момент. Мы его не видели, конечно, сразу, а когда он приехал взволнованный, Ирина сообщила нам радостную новость», — вспомнила артистка. Она предпочла не раскрывать детали появления малышки на свет. По мнению Парусниковой, стать родителями в таком возрасте — подвиг.
эгоизм это, а не подвиг.
Ему в 78 только плакать и осталось. Ужас какой то. Но ведь все осознанно сделано, вырастят.
Какие они старые! В 78 уже правнуков нянчат. Может пошутили?
Ей наверное в голову такая идея пришла, он как то всю жизнь к детям равнодушен был. Может у него имущества много, а Млодик себе на уме. А что Ксения с супругом молчат, поздравили бы молодых родителей, что ли.
Да хватит уже про них!
Представляю как стыдно его детям и взрослым внукам
Это че , ребёнок в школу, а папе 85? Ребёнок в институт- папе 95? Зачем? Точно Млодик наследник нужен, какая то она ушлая.
А мне сына его жалко. Мало жену его склоняют по всем падежам, теперь папа отчебучил, точнее его жена. Хитрая она.
эгоизм это, а не подвиг.
Моему свекру 68 лет, получается на 10 лет младше ЭВ, так у него на внуков сил нет. Шаркает старчески и разговаривает как дверь скрипит. Представляю как "обрадовался" бы мой 40-летний муж братику или сестренке. А если бы нам намекнули досмотреть за ребенком в случае чего, то вряд ли бы нашли понимание