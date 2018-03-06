На днях предметом активного обсуждения стало видео, которым Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в своем Инстаграме. На нем звезда зажигательно танцует на открытии ресторана Braziliana.
Внимание интернет-пользователей привлекло не столько ультракороткое платье Анастасии и ее экстравагантные танцы, сколько заметно округлившийся живот балерины.
Сама Волочкова слухи о своем интересном положении пока никак не прокомментировала.
Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно представила общественности своего нового бойфренда Михаила Логинова, с которым проводит сейчас все свободное время. Так что кандидатура на роль отца ребенка у Волочковой имеется и, возможно, у ее дочери, 13-летней Ариадны, скоро появится братик или сестричка.
дочь конечно некрасивая у Волочковой..наверное скоро будем наблюдать за шпагатами дочери..кормить то себя надо))
Нормальная дочь, очень даже хорошенькая. Сестра Собчак юристом работает, по плейбоям не светится, с чего вы взяли, что дети непременно повторяют своих родственников?
Настя давно уже не отличается стройностью и хрупкостью. Нет там никакой беременности! Просто тётя лошадь)))))