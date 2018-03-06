Анастасия Волочкова снова в центре внимания . На этот раз пользователи Сети обсуждают возможную беременность 42-летней балерины.

1 2 3 ... 12 Недавно Анастасия Волочкова поделилась в своем Инстаграме фотографиями и видео с открытия бразильского ресторана

На днях предметом активного обсуждения стало видео, которым Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в своем Инстаграме. На нем звезда зажигательно танцует на открытии ресторана Braziliana.



Внимание интернет-пользователей привлекло не столько ультракороткое платье Анастасии и ее экстравагантные танцы, сколько заметно округлившийся живот балерины.

«А Настя беременная? Что-то пузико торчит», «Вы беременны?! Животик… Поздравляю», «Она беременная? Зачем тогда такие каблуки?», «Живот забыла втянуть», «Она беременна?» — наперебой обсуждают подписчики.

Сама Волочкова слухи о своем интересном положении пока никак не прокомментировала.



Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно представила общественности своего нового бойфренда Михаила Логинова, с которым проводит сейчас все свободное время. Так что кандидатура на роль отца ребенка у Волочковой имеется и, возможно, у ее дочери, 13-летней Ариадны, скоро появится братик или сестричка.

