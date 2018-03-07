Бывшая супруга Александра Серова Елена Стебенева дала интервью Борису Корчевникову и призналась в том, что их первая общая дочь скончалась через несколько дней после родов. У девочки, по словам женщины, не было одной руки. Тогда же Елена предположила, что ее первый ребенок может быть жив, ведь она не смогла его похоронить. «Я виновата, я не довела это до конца. Я не знаю, где ее могила, есть ли свидетельство», — заявила в Стебенева в программе «Судьба человека».
«Он не видел мертвого ребенка, он просто подошел и от него отказался в роддоме. А когда его выписывали, его готовили к усыновлению», — рассказала в студии ток-шоу Елена, знакомая которой принимала роды у жены артиста. «Он увидел, что девочка без кисти. Он развернулся и написал отказ. Есть врачебная тайна, они не могли выносить это все», — сообщила женщина. Сам Серов не смог подтвердить или опровергнуть слова Елены, потому что так и не появился в студии.
ну понятно что они за люди..
Давно же уже писала женщина, которая рожала с Серовой, что девочка родилась без кисти и он отказался от нее. Думаю, Елена была просто молодая, очень глупая и очень его любила, и не смогла ему противостоять. По последним передачам явно видно что дело там нечисто. Ну как можно забыть, где находится роддом, в котором ты рожала? Как можно просто поверить на слово врачам что твой ребенок умер, не забрать похоронить, не увидеть свидетельство о смерти?? Ну что за бред.... Все там с ними понятно.
Давно же уже писала женщина, которая рожала с Серовой, что девочка родилась без кисти и он отказался от нее. Думаю, Елена была просто молодая, очень глупая и очень его любила, и не смогла ему противостоять. По последним передачам явно видно что дело там нечисто. Ну как можно забыть, где находится роддом, в котором ты рожала? Как можно просто поверить на слово врачам что твой ребенок умер, не забрать похоронить, не увидеть свидетельство о смерти?? Ну что за бред.... Все там с ними понятно.
Это вы бредите. Раньше детей из роддома НЕ ОТДАВАЛИ для похорон по закону, порою и не показывали, особо тяжелых детей не показывали родителям по многу дней, и к ребенку не пускали, если погибали - их кремировали. Я тоже не помню роддома, в котором рожала, ни адреса, ни номера, в документах записано, никто не спрашивал никогда.
Серову бы уже не надо показываться на широкой публике, на какого-то Карлсона престарелого похож, весь в склоках на старости лет. Даже читать не стала. Жуть!
Выкинул ребенка как мусор и придумал версию что не от него, лживость зашкаливает
Это вы бредите. Раньше детей из роддома НЕ ОТДАВАЛИ для похорон по закону, порою и не показывали, особо тяжелых детей не показывали родителям по многу дней, и к ребенку не пускали, если погибали - их кремировали. Я тоже не помню роддома, в котором рожала, ни адреса, ни номера, в документах записано, никто не спрашивал никогда.
Многое оба не договаривают
Не так важно, что забыт номер роддома, важно это только в том случае, если родители ребенка захотят обратиться в архив и начать поиски того ребенка. Вряд ли сам отец этого захочет, потому что сам он сказал, что у него больных детей быть не может. Важно другое, как сильно он упал в глазах публики. Лучше бы он не выходил совсем на телевидение.
Это вы бредите. Раньше детей из роддома НЕ ОТДАВАЛИ для похорон по закону, порою и не показывали, особо тяжелых детей не показывали родителям по многу дней, и к ребенку не пускали, если погибали - их кремировали. Я тоже не помню роддома, в котором рожала, ни адреса, ни номера, в документах записано, никто не спрашивал никогда.
Ну жена Серова конечно просто скрывает роддом,но его уже нашли и девочку быстро найдут,вернее уже нашли,осталось ДНК сделать, но а комментаторша забыла свой роддом,тоже бывает,может она в маразме или шизофренией больна,что не скажешь о жене Серова.