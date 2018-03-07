В новом выпуске ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» обсуждались тайны жизни Александра Серова. Редакторы программы выяснили, что первая дочь знаменитого певца, которую все считали умершей, может быть жива.

1 2 3 ... 12 Журналисты выяснили, что первая дочь Александра Серова может быть жива

Бывшая супруга Александра Серова Елена Стебенева дала интервью Борису Корчевникову и призналась в том, что их первая общая дочь скончалась через несколько дней после родов. У девочки, по словам женщины, не было одной руки. Тогда же Елена предположила, что ее первый ребенок может быть жив, ведь она не смогла его похоронить. «Я виновата, я не довела это до конца. Я не знаю, где ее могила, есть ли свидетельство», — заявила в Стебенева в программе «Судьба человека».

На днях редакторы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» нашли свидетельницу, которая может подтвердить, что девочка осталась жива.

«Он не видел мертвого ребенка, он просто подошел и от него отказался в роддоме. А когда его выписывали, его готовили к усыновлению», — рассказала в студии ток-шоу Елена, знакомая которой принимала роды у жены артиста. «Он увидел, что девочка без кисти. Он развернулся и написал отказ. Есть врачебная тайна, они не могли выносить это все», — сообщила женщина. Сам Серов не смог подтвердить или опровергнуть слова Елены, потому что так и не появился в студии.