Не так давно в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя Светлана Лобода ждет ребенка от солиста немецкой группы Rammstein. На днях журналисты выяснили, что певица отменила концерты, запланированные на ближайшее время.

1 2 3 ... 14 Журналисты выяснили, что Светлана Лобода перенесла ближайшие концерты на осень 2018

Не так давно в Москве состоялся музыкальный фестиваль «Жара», на котором все внимание журналистов было приковано к Светлане Лободе, облачившейся в наряд свободного кроя. СМИ начали писать о том, что певица беременна, а вскоре выяснили имя предполагаемого отца. Им оказался немецкий артист Тилль Линдеманн. Сама Светлана не комментирует слухи о скором прибавлении в семье. Правда, ее интересное положение уже рассекретил Николай Басков, заявивший со сцены, что Лобода беременна.

На днях у журналистов появилось еще одно косвенное подтверждение того, что артистка ждет ребенка.

Дело в том, что Светлана перенесла все концерты, запланированные на ближайшее время. Теперь певица выступить перед зрителями только в октябре 2018 года. К тому моменту, если верить информации СМИ, Лобода уже родит.



К слову, у артистки подрастает старшая дочь Ева. Отцом малышки является бывший хореограф Светланы. После появления на свет ребенка влюбленные расстались. В интервью Лобода часто сетовала, что не может уделять дочери больше времени из-за плотного гастрольного графика.