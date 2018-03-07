Не так давно в Москве состоялся музыкальный фестиваль «Жара», на котором все внимание журналистов было приковано к Светлане Лободе, облачившейся в наряд свободного кроя. СМИ начали писать о том, что певица беременна, а вскоре выяснили имя предполагаемого отца. Им оказался немецкий артист Тилль Линдеманн. Сама Светлана не комментирует слухи о скором прибавлении в семье. Правда, ее интересное положение уже рассекретил Николай Басков, заявивший со сцены, что Лобода беременна.
Дело в том, что Светлана перенесла все концерты, запланированные на ближайшее время. Теперь певица выступить перед зрителями только в октябре 2018 года. К тому моменту, если верить информации СМИ, Лобода уже родит.
К слову, у артистки подрастает старшая дочь Ева. Отцом малышки является бывший хореограф Светланы. После появления на свет ребенка влюбленные расстались. В интервью Лобода часто сетовала, что не может уделять дочери больше времени из-за плотного гастрольного графика.
Какая новость))) Я свои месячные перенесу на сентябрь. Ура!!! Лобода беременная. Мне не надо больше думать ни о чем)())
да беременная беременная,зачем это мусолить.
А экстрасенс сказала , что нет ! Теперь кому верить ??? ))))
только к Тиллю не приставайте,он не знает,кто это такая,она просто приставала сфоткаться с ним,а вумен уж напридумавал дальше.