Лена Ленина выбрала совершенно безумный наряд для рыбалки, вновь сумев привлечь к себе внимание публики. В этот раз писательница смело предстает перед нами в ярком образе, подтверждая на своем примере, что знаменитость даже с удочкой в руках не должна забывать о своем внешнем виде.

1 2 3 ... 8 Отдыхая на Мальдивах, Лена Ленина не перестает удивлять публику

Любительница высоких эпатажных причесок и королева маникюра Лена Ленина снова отличилась своим образом. Но не светской вечеринке, а на рыбалке. Арендовав яхту Ritrella на Мальдивах, она путешествует по разным островам, купается и развлекается, но не забывает о своих гламурных привычках. Ведь не зря же она привезла на Мальдивы шесть чемоданов одежды, обуви, шляп, солнцезащитных очков и бижутерии.



Сегодня утром, решив порыбачить, она облачилась в туфли на шпильках, яркое платье, эффектную шляпу и такое количество украшений из жемчуга, что рыба, наверное, испугалась, потому что клевала плохо.

Но Лениной удалось поймать несколько мелких и одну крупную, но голубую рыбку причудливой расцветки. Оказалось, и на Мальдивах голубые рыбки не чураются красивых фриков. Все как в нашем шоу-бизнесе.

Лена Ленина: «Женщина публичная должна быть красивой даже на рыбалке! А свою роскошную голубую рыбку я назвала Серёней!». То ли в честь Зверева, то ли в честь Соседова, мы не уточняли.