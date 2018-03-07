Любительница высоких эпатажных причесок и королева маникюра Лена Ленина снова отличилась своим образом. Но не светской вечеринке, а на рыбалке. Арендовав яхту Ritrella на Мальдивах, она путешествует по разным островам, купается и развлекается, но не забывает о своих гламурных привычках. Ведь не зря же она привезла на Мальдивы шесть чемоданов одежды, обуви, шляп, солнцезащитных очков и бижутерии.
Но Лениной удалось поймать несколько мелких и одну крупную, но голубую рыбку причудливой расцветки. Оказалось, и на Мальдивах голубые рыбки не чураются красивых фриков. Все как в нашем шоу-бизнесе.
Лена Ленина: «Женщина публичная должна быть красивой даже на рыбалке! А свою роскошную голубую рыбку я назвала Серёней!». То ли в честь Зверева, то ли в честь Соседова, мы не уточняли.