На днях в Инстаграме 34-летней МакSим появились снимки, на которых она позирует с бывшим мужем Алексеем Луговцовым. Многие фолловеры певицы решили, что таким образом она намекнула на воссоединение с экс-супругом.

1 2 3 ... 13 В Инстаграме МакSим появились романтичные кадры с бывшим мужем

В 2008 году МакSим вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова, а спустя несколько месяцев родила ему дочь Александру. Несмотря на общего ребенка, супруги развелись в 2011 году. Ходили слухи, что причиной разрыва стала ревность Алексея, который мечтал, чтобы жена уделяла домашнему очагу больше внимания. Несмотря на то, что певица с звукорежиссер расстались, будучи не в самых хороших отношениях, МакSим решила поддерживать контакт с экс-супругом, чтобы он мог всегда общаться с дочерью.

На днях певица опубликовала в микроблоге интригующие кадры, заинтересовавшие ее фолловеров.

Дело в том, что позировала артистка вместе со своим бывшим мужем. Причем фотосессия получилась весьма романтичной.



«Будьте счастливы, если вы вместе», «Если Вы снова вместе, То это отлично! Хорошо смотритесь, он такой мужественный, рядом с хрупкой и нежной», «Вот удивила так удивила», «Класс! Живите вместе! Вы очень клеевые и детишки с вами», — начали писать в комментариях подписчики певицы (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Правда, вскоре интернет-пользователи догадались, что поспешили с выводами и речь идет о совместных съемках для клипа «Дура».