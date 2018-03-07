В 2008 году МакSим вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова, а спустя несколько месяцев родила ему дочь Александру. Несмотря на общего ребенка, супруги развелись в 2011 году. Ходили слухи, что причиной разрыва стала ревность Алексея, который мечтал, чтобы жена уделяла домашнему очагу больше внимания. Несмотря на то, что певица с звукорежиссер расстались, будучи не в самых хороших отношениях, МакSим решила поддерживать контакт с экс-супругом, чтобы он мог всегда общаться с дочерью.
Дело в том, что позировала артистка вместе со своим бывшим мужем. Причем фотосессия получилась весьма романтичной.
«Будьте счастливы, если вы вместе», «Если Вы снова вместе, То это отлично! Хорошо смотритесь, он такой мужественный, рядом с хрупкой и нежной», «Вот удивила так удивила», «Класс! Живите вместе! Вы очень клеевые и детишки с вами», — начали писать в комментариях подписчики певицы (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Правда, вскоре интернет-пользователи догадались, что поспешили с выводами и речь идет о совместных съемках для клипа «Дура».
Ооо, кам бэк что ли? Ну и жили бы вместе, хорошо подходят друг другу, корона у нее выросла, чморила она его, а Петров всех баб своих оплодотворяет и бросает, правда, щедро содержит. Сошлась бы с бывшим и жила бы
Красивый муж