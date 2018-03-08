19 марта в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию. 18-летняя Евгения Медведева два года подряд брала золотую медаль на этих соревнованиях, но сейчас ее поездка в Италию находится под угрозой.

1 2 3 4 5 6 7 Евгения Медведева может пропустить чемпионат мира, который стартует в Милане 19 марта

В жизни Евгении Медведевой наступил непростой период. После того, как на Олимпиаде в Пхенчхане ее обошла россиянка Алина Загитова, взявшая золотую медаль, у спортсменки обнаружились проблемы со здоровьем, из-за которых она может пропустить чемпионат мира. Об этом журналистам НСН во время пресс-конференции рассказал хореограф Илья Авербух.



«Медведева сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Евгения ждет результатов анализов, и после них уже можно будет сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше», — заявил хореограф.



По словам Авербуха, окончательное решение об участии Медведевой в грядущем первенстве будет принято приблизительно через неделю.

«Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Женя в Милан или нет», — пояснил Илья. Многочисленные поклонники Евгении надеются, что она все же сможет поучаствовать в соревнованиях и завоевать титул чемпионки мира в третий раз.