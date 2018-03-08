В жизни Евгении Медведевой наступил непростой период. После того, как на Олимпиаде в Пхенчхане ее обошла россиянка Алина Загитова, взявшая золотую медаль, у спортсменки обнаружились проблемы со здоровьем, из-за которых она может пропустить чемпионат мира. Об этом журналистам НСН во время пресс-конференции рассказал хореограф Илья Авербух.
«Медведева сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Евгения ждет результатов анализов, и после них уже можно будет сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше», — заявил хореограф.
«Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Женя в Милан или нет», — пояснил Илья. Многочисленные поклонники Евгении надеются, что она все же сможет поучаствовать в соревнованиях и завоевать титул чемпионки мира в третий раз.
Здоровья Женечке!
Ничего страшного. Алина золото привезет.
что её так везде пиарят?
что за бред какое еще углубленное обследование ей сделали?ей операцию сделали год назад и она восстановилась.травм за год никаких не было.
Авербух препротивнейший мужик! Без него можно подумать Тутберидзе и Женя никак не разберутся.
Авербух пусть себе операцию по укорочению языка сделает! В каждой бочке затычка
Извините, аж 3 раза отправился мой гнев на Авербуха. Ну правда, Женя несколько раз в интервью говорила, что полностью восстановилась после травмы. Такие вещи может сообщать или она сама, или тренер, или ФФКР. А авербух постоянно каркает, то медали раньше времени поделит, то еще что брякнет.
что за бред какое еще углубленное обследование ей сделали?ей операцию сделали год назад и она восстановилась.травм за год никаких не было.
А сапожок она, когда в МОК ездила, для прикола надевала? Финал ГП и ЧР из-за лени пропустила?
Ну для отмазки можно не только сапожок а и валенок одеть