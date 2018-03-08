В последнее время поклонники могут только гадать, что происходит в личной жизни Татьяны Булановой. В новом интервью журналу «Теленеделя» певица призналась, что, хоть она и развелась с Владиславом Радимовым, но приняла решение остаться с ним, чтобы воспитывать общего сына Никиту. «С разводом эмоции утихли, мы мирно живем. К тому же удалось разойтись цивилизованно — драк за имущество не было», — вспомнила Татьяна. Также с Булановой живет ее сын Александр от первого брака со звукорежиссером Николаем Тагриным.
«Купила ему квартиру в строящемся доме, недалеко от себя. Это была последняя мамина воля — она откладывала деньги, хотела Сашке помочь с жильем», — рассказала артистка.
По словам Татьяны, у Александра уже есть возлюбленная. В интервью певица призналась, что не ревнует сына и одобряет его выбор. «Пока все нравится, не знаю, что дальше будет. Девочка хорошая», — сообщила Буланова. Артистка утверждает, что они со старшим сыном отлично ладят.
Вот, будет адекватной свекровью
на первом фото постаревшая буланова. на других- вроде ничего.
Умничка, правильно. Если есть возможность, почему бы не помочь с жильём? Глядишь, скоро и внуками порадуют) Сын симпатичный.
Неприятная дамочка( Особенно после инцидента с её выдуманным ею же "разводом", чтобы деньжат заработать на интервью(
Неприятная дамочка( Особенно после инцидента с её выдуманным ею же "разводом", чтобы деньжат заработать на интервью(
Молодец, Татьяна! Чувствуется, что она спокойная , мудрая и добрая!
Молодец конечно, но странно, что сын в кофейне работает.. неужели не было возможности дать хорошее образование??