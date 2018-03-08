На днях 49-летняя Татьяна Буланова дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни 24-летнего сына Александра. Певица призналась, что приобрела для сына и его избранницы недвижимость.

1 2 3 4 5 6 7 Татьяна Буланова дала откровенное интервью о своей семье

В последнее время поклонники могут только гадать, что происходит в личной жизни Татьяны Булановой. В новом интервью журналу «Теленеделя» певица призналась, что, хоть она и развелась с Владиславом Радимовым, но приняла решение остаться с ним, чтобы воспитывать общего сына Никиту. «С разводом эмоции утихли, мы мирно живем. К тому же удалось разойтись цивилизованно — драк за имущество не было», — вспомнила Татьяна. Также с Булановой живет ее сын Александр от первого брака со звукорежиссером Николаем Тагриным.

Певица призналась, что взяла ипотеку, чтобы помочь молодому человеку с жильем.

«Купила ему квартиру в строящемся доме, недалеко от себя. Это была последняя мамина воля — она откладывала деньги, хотела Сашке помочь с жильем», — рассказала артистка.



По словам Татьяны, у Александра уже есть возлюбленная. В интервью певица призналась, что не ревнует сына и одобряет его выбор. «Пока все нравится, не знаю, что дальше будет. Девочка хорошая», — сообщила Буланова. Артистка утверждает, что они со старшим сыном отлично ладят.

