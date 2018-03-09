8 марта Ксении Бородиной исполнилось 35 лет. В этот раз бессменная ведущая «Дома-2» решила отпраздновать свой день рождения за рубежом. Вместе с мужем Курбаном Омаровым и лучшими подругами именинница отправилась в Италию.

1 2 3 ... 10 Ксения Бородина вместе с самыми близкими отправилась в Италию

С раннего утра 8 марта Ксения Бородина принимала поздравления с 35-летием от своих многочисленных друзей. Однако самый милый и трогательный подарок бессменной ведущей «Дома-2» сделали ее дочери Маруся и Тея.



Девочки записали видеообращение, на котором рассказывают стихи. «Какое теплое поздравление, от моих самых любимых и дорогих, доченьки мои», — подписала ролик, опубликованный в микроблоге, Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Свой юбилей Ксения отметила вдали от детей. Вместе с мужем Курбаном Омаровым и самыми близкими подругами, в числе которых оказались Дарья Пынзарь, Мария Погребняк и другие, Бородина отправилась в Италию.



В своем Инстаграме ведущая «Дома-2» делилась снимками из путешествия в солнечный Милан.

К концу дня вся компания отправилась в ресторан, где с размахом отпраздновала день рождения Ксении.



Также в Бородина выложила в микроблог подарки, которые получала от близких. Особенно ведущая была рада презенту, сделанному Курбаном Омаровым. Супруг преподнес Ксении браслет Cartier и поясную сумку Gucci.