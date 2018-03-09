С раннего утра 8 марта Ксения Бородина принимала поздравления с 35-летием от своих многочисленных друзей. Однако самый милый и трогательный подарок бессменной ведущей «Дома-2» сделали ее дочери Маруся и Тея.
Девочки записали видеообращение, на котором рассказывают стихи. «Какое теплое поздравление, от моих самых любимых и дорогих, доченьки мои», — подписала ролик, опубликованный в микроблоге, Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Свой юбилей Ксения отметила вдали от детей. Вместе с мужем Курбаном Омаровым и самыми близкими подругами, в числе которых оказались Дарья Пынзарь, Мария Погребняк и другие, Бородина отправилась в Италию.
К концу дня вся компания отправилась в ресторан, где с размахом отпраздновала день рождения Ксении.
Также в Бородина выложила в микроблог подарки, которые получала от близких. Особенно ведущая была рада презенту, сделанному Курбаном Омаровым. Супруг преподнес Ксении браслет Cartier и поясную сумку Gucci.
Бузова пролетела.
Эти люди вообще живут или только фото делают? Когда они успевают радоваться в реальности, если каждый пук надо заснять.
Платье у виновницы торжества ужасное (((
Пынзарь без выставления сисек совсем уже не может))
Погребняк срослась с этими туфлями...