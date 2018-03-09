На Инстаграм Лаймы Вайкуле подписаны 297 тысяч ее фанатов, которые пристально следят за жизнью своего кумира. Певица старается не разочаровывать поклонников и часто публикует в микроблоге забавные кадры и видео. Однако последний ролик, выложенный артисткой в Сети, не на шутку встревожил ее подписчиков.
«Что с ее лицом?», «Господи Лайма на Лайму не похожа...», «Это кто? Состариваться надо благородно», «Не узнала Лайму пока голос не услышала... Что вы женщины с собой делаете? Восковая кукла, разочарована....все на одно лицо», — написали в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Впрочем, многие подписчики певицы встали на ее защиту. По их мнению, Лайма остается яркой и самобытной артисткой, какой всегда была.
Ой ну сделала и сделала, и что теперь? Выглядит хорошо, а стареть никому не хочется
а че подозревать то, вон сколько лет то Лайме, поди не девочка,)
Согласна с предыдущими комментаторами, добавить нечего)))
Крутая)
Спереди стала на Шаврину похожа, и сбоку тоже ужас. Где же прежняя красавица Лайма, ? аууу......;(((((
Cама оригинальность)
Ну сделала пластику! Публичные люди в особенности боятся старения вот и Лайма решила. Всё равно очень неплохо выглядит для своего возраста
И как всегда одета как клоун
Никогда она мне ненравилась-очень стервозная и высокомерная
Эмоции больше не читаются на ее лице, движутся только глаза, маска, как у чертика с рожками, улыбка не видна. Это ужасно, даже страшно как то...