На днях 63-летняя Лайма Вайкуле опубликовала в своем микроблоге видеопоздравление с Международным женским днем. В комментариях к посту фолловеры отметили, что смогли узнать певицу только по голосу.

1 2 3 ... 8 Поклонники Лаймы Вайкуле заподозрили, что она сделала пластику

На Инстаграм Лаймы Вайкуле подписаны 297 тысяч ее фанатов, которые пристально следят за жизнью своего кумира. Певица старается не разочаровывать поклонников и часто публикует в микроблоге забавные кадры и видео. Однако последний ролик, выложенный артисткой в Сети, не на шутку встревожил ее подписчиков.

Многие из них обрушились с критикой на Лайму за то, что она якобы сделала пластическую операцию.

«Что с ее лицом?», «Господи Лайма на Лайму не похожа...», «Это кто? Состариваться надо благородно», «Не узнала Лайму пока голос не услышала... Что вы женщины с собой делаете? Восковая кукла, разочарована....все на одно лицо», — написали в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Впрочем, многие подписчики певицы встали на ее защиту. По их мнению, Лайма остается яркой и самобытной артисткой, какой всегда была.