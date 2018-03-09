Элизабет Херли поделилась радостной новостью. Близкая подруга Хью Гранта рассказала о том, что у актера и его 35-летней возлюбленной Анны Эберштейн родился еще один ребенок.

1 2 3 4 5 6 7 Хью Грант стал отцом в пятый раз

В январе 2018 года стало известно, что Анна Эберштейн ждет третьего ребенка от Хью Гранта. А на днях бывшая возлюбленная актера Элизабет Херли сообщила в эфире программы Watch What Happens Live, что Грант и его гражданская жена уже принимают поздравления. «На прошлой неделе он стал отцом пятерых детей. И это после 50 лет! Он прекрасный отец», — заявила голливудская звезда.

Сам Хью никаких комментариев прессе пока не дает. Поэтому до сих пор неизвестно, кто появился на свет — мальчик или девочка.

«Дети превратили его из очень несчастного человека в умеренно несчастного», — пошутила актриса. Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда пара официально объявит о пополнении в семье и назовет пол и имя новорожденного малыша.



Напомним, у Хью подрастают еще двое детей от экс-возлюбленной Тинглан Хонг, которая родила ему дочь Табиту и сына Феликса.