В январе 2018 года стало известно, что Анна Эберштейн ждет третьего ребенка от Хью Гранта. А на днях бывшая возлюбленная актера Элизабет Херли сообщила в эфире программы Watch What Happens Live, что Грант и его гражданская жена уже принимают поздравления. «На прошлой неделе он стал отцом пятерых детей. И это после 50 лет! Он прекрасный отец», — заявила голливудская звезда.
«Дети превратили его из очень несчастного человека в умеренно несчастного», — пошутила актриса. Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда пара официально объявит о пополнении в семье и назовет пол и имя новорожденного малыша.
Напомним, у Хью подрастают еще двое детей от экс-возлюбленной Тинглан Хонг, которая родила ему дочь Табиту и сына Феликса.
Ей 35? Выглядит на 45
Ей 35? Выглядит на 45