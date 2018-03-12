11 марта стало известно, что 28-летняя Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Премьера композиции, которую исполнит певица, состоялась в минувшее воскресенье на Первом канале.

Юлия Самойлова должна была представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Однако украинские власти запретили певице въезд на территорию страны, сославшись на ее выступление в Керчи в 2015 году. Европейский вещательный союз предложил нашей стране транслировать конкурс через спутник или заменить участницу, но руководители Первого канала назвали этот вариант неприемлемым. Константин Эрнст тогда пообещал, что Юлия во что бы то ни стало выступит на «Евровидении» и, похоже, решил сдержать свое слово.

В минувшее воскресенье Первый канал подтвердил, что Самойлова будет представлять Россию в Лиссабоне. Конкурс пройдет с 8 по 12 мая.

Также в программе «Воскресное время» состоялась премьера новой песни I Won’t Break. «Евровидение — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются. <…> Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей», — заявила Юлия в эфире. Клип был опубликован на официальном Youtube-канале конкурса. Многим интернет-пользователям работа певицы пришлась по душе.