44-летний Сергей Безруков делает все, чтобы оградить свою семью от внимания общественности. Долгое время актер скрывал лицо своей дочери Марии, которую ему родила 34-летняя Анна Матисон. Однако на днях народный артист России опубликовал в микроблоге фото, на котором можно разглядеть лицо малышки.

1 2 3 ... 12 Сергей Безруков впервые показал фото, на котором можно разглядеть лицо его дочери от Анны Матисон

11 марта 2016 года Сергей Безруков женился на Анне Матисон, а спустя несколько месяцев у супругов родилась дочь Маша. Первым снимком дочери актер поделился, когда ей исполнился годик, но потом начал публиковать кадры с ней куда чаще. Правда, на фотографиях, которые выкладывал Сергей, нельзя было разглядеть лица малышки. Впрочем, на днях Безруков все же показал в своем Инстаграме, как выглядит кроха. Актер опубликовал в микроблоге снимок с женой и дочерью, трогательно поздравив Анну с годовщиной свадьбы.

Также Сергей поблагодарил своих многочисленных поклонников за пожелания, которые они успели оставить под другими фото.

«Мои девочки! Мои самые дорогие и хорошие! Немного тепла вам всем в ленту. Спасибо за поздравления с годовщиной свадьбы! Искренне ваши Безруковы!» — написал актер в комментариях к милому кадру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



«Машулька, какая же она красавица!», «Ваша дочка просто ангелок», «По-моему, она на папу будет похожа», «Маленькая звездочка, небось уже не одно мужское сердце покорила», — высказались восхищенные интернет-пользователи. Поклонники актера попросили его чаще выкладывать такие трогательные семейные снимки.