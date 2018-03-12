12.03.2018
7 марта 2018 года победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», 40-летняя Виктория Райдос родила сына. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Это второй ребенок звезды — у нее уже есть дочь Варвара.
  • Виктория Райдос
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    Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос не любит делиться подробностями своей личной жизни

Недавно Виктория Райдос и ее муж Василий Бойков во второй раз стали родителями. Малыш ростом 53 см и весом 3,8 кг появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» решила рожать в России, объяснив это тем, что длительные перелеты на последних месяцах беременности могут быть опасны для ребенка. «Да и врачи у нас есть отличные, и условия достойные», — рассказала Виктория корреспонденту «Комсомольской правды».

Райдос и ее сын чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

Напомним, что Виктория Райдос долго скрывала свою беременность и продолжала работать практически до родов. Как признается сама ясновидящая, она всегда знала, что станет мамой минимум дважды. Ее старшей дочери Варваре сейчас 4,5 года. Девочка занимается художественной гимнастикой и посещает различные развивающие занятия. 

Поздравляем Викторию с этим важным событием и желаем здоровья матери и новорожденному малышу.  

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