7 марта 2018 года победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», 40-летняя Виктория Райдос родила сына. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Это второй ребенок звезды — у нее уже есть дочь Варвара.

1 2 3 ... 13 Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос не любит делиться подробностями своей личной жизни

Недавно Виктория Райдос и ее муж Василий Бойков во второй раз стали родителями. Малыш ростом 53 см и весом 3,8 кг появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» решила рожать в России, объяснив это тем, что длительные перелеты на последних месяцах беременности могут быть опасны для ребенка. «Да и врачи у нас есть отличные, и условия достойные», — рассказала Виктория корреспонденту «Комсомольской правды».



Райдос и ее сын чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.



Напомним, что Виктория Райдос долго скрывала свою беременность и продолжала работать практически до родов. Как признается сама ясновидящая, она всегда знала, что станет мамой минимум дважды. Ее старшей дочери Варваре сейчас 4,5 года. Девочка занимается художественной гимнастикой и посещает различные развивающие занятия.



Поздравляем Викторию с этим важным событием и желаем здоровья матери и новорожденному малышу.

