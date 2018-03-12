У одной из самых красивых и успешных моделей современности — 37-летней Жизель Бюндхен появился молодой двойник. 16-летняя Пола Лакруа как две капли воды похожа знаменитость.

1 2 3 ... 14 37-летняя Жизель Бюндхен — одна из самых известных моделей в мире

Бразильянка немецкого происхождения Жизель Бюндхен уже завершила подиумную карьеру, но до сих пор считается одной из самых востребованных супермоделей в мире. Ее красоту всегда называли уникальной, но, оказалось, что у звезды подрастает молодая копия. Трудно поверить, что юная модель с итальяно-бразильскими корнями Пола Лакруа и Жизель Бюндхен не родственницы. У девушек не только одинаковые прически и цвет волос, миндалевидные светлые глаза и острые скулы, но даже их рост и фигуры практически идентичны.



Юная Пола вовсю подчеркивает сходство с Жизель на своей странице в Инстаграме, где за жизнью Лакруа следят 285 тысяч подписчиков.



«Сравнение с Жизель — это честь для меня, ведь она потрясающая, она вдохновляет меня», — признается девушка в интервью порталу Yahoo.

«Копия супермодели» говорит о том, что, несмотря на внешнее сходство, они с Жизель — две уникальные личности и у каждой свой путь.



Пола Лакруа еще учится в школе, но уже штурмует мировые подиумы. Недавно девушка приняла участие в показе Grinko на Неделе Моды в Милане.



Девушка признается, что мечтает работать с такими брендами как Gucci и Victoria’s Secret, что, кстати, противоречит ее словам о собственном пути в модельном бизнесе. Ведь Жизель когда-то участвовала в дефиле обоих брендов и была «ангелом» Victoria’s Secret, но затем расторгла свой контракт, чем очень расстроила многочисленных фанатов.

