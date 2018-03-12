Тина Кунаки и Венсан Кассель перестали скрывать свой роман осенью 2015 года. С тех пор влюбленные регулярно посещают вместе светские мероприятия, путешествуют и публикуют романтичные кадры в соцсетях. Модель и актер практически не расстаются, стараясь проводить друг с другом все свободное время. А недавно Венсан и Тина прилетели в столицу. Судя по публикации в микроблоге Касселя, он уже успел побывать на Красной площади вместе с избранницей.
Зарубежные поклонники Венсана были удивлены его поездкой, а вот наши соотечественники лишь поприветствовали его. «Добро пожаловать! Какие Вы классные», «Москва любит тебя», «Из Москвы с любовью», «Вчера с ним кино смотрела... а сегодня он в столице!», «Нужно было сегодня зайти на Красную», — написали фолловеры в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Многие интернет-пользователи поразились, что Кассель не только пишет на русском языке, но и говорит практически без акцента.
5 фото - Пушкин в пожилом возрасте. Кстати, ведь арап Петра Великого бывал во Франции, и ребеночек у него там родился от какой-то графини. На воспитание отдали потом в деревню в крестьянскую семью. Так что...) Колода иногда тасуется весьма причудливо (с).
Как круто они с Моникой смотрелись!
а он же недавно в русском кино снялся
Горячая пара!
По отдельности злодей Венсан и Тина смотрятся очень круто.А вместе- печалька.Уж очень она своей молодостью подчеркивает его возраст. С Моникой они были идеальными, по крайней мере внешне.
Очень красивая
Гораздо лучше Моники: прям статуэтка, а Моника - смотрится плюхой