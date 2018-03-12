На днях 51-летний Венсан Кассель и его 20-летняя избранница Тина Кунаки прибыли в Москву. Актер и модель, судя по всему, уже успели осмотреть главные достопримечательности нашей столицы и поделились своими впечатлениями в соцсетях.

1 2 3 ... 14 Тина Кунаки прогулялась по центру Москвы вместе с Венсаном Касселем

Тина Кунаки и Венсан Кассель перестали скрывать свой роман осенью 2015 года. С тех пор влюбленные регулярно посещают вместе светские мероприятия, путешествуют и публикуют романтичные кадры в соцсетях. Модель и актер практически не расстаются, стараясь проводить друг с другом все свободное время. А недавно Венсан и Тина прилетели в столицу. Судя по публикации в микроблоге Касселя, он уже успел побывать на Красной площади вместе с избранницей.

«Спасибо Москва. С моей любимой Тиной Кунаки», — подписал актер забавный ролик, где он по-русски спрашивает у модели, знает ли она, как он живет, на что та отвечает отрицательно.

Зарубежные поклонники Венсана были удивлены его поездкой, а вот наши соотечественники лишь поприветствовали его. «Добро пожаловать! Какие Вы классные», «Москва любит тебя», «Из Москвы с любовью», «Вчера с ним кино смотрела... а сегодня он в столице!», «Нужно было сегодня зайти на Красную», — написали фолловеры в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Многие интернет-пользователи поразились, что Кассель не только пишет на русском языке, но и говорит практически без акцента.