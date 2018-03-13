Не так давно в прессе появилась информация о том, что 45-летняя Ирина Лобачева обрела счастье в личной жизни. Избранник спортсменки оказался моложе ее почти на 16 лет. На днях фигуристка сообщила, что они с возлюбленным уже поженились.

Ирина Лобачева 12 лет прожила в браке с Ильей Авербухом, но однажды поняла, что отношения исчерпали себя. Тогда спортсменка подала на развод, но построить крепкую семью с другим мужчиной у нее не вышло. Фигуристка закрутила роман с Дмитрием Марьяновым, с которым она познакомилась на съемочной площадке шоу «Ледниковый период». По словам Ирины, она испытывала искренние чувства к актеру и даже хотела родить от него ребенка. Однако влюбленные все же расстались.

Неудачи в личной жизни преследовали Лобачеву одна за другой вплоть до 2016 года. Тогда она съехалась с молодым фигуристом Иваном Третьяковым.

В одном из недавних интервью спортсменка заявляла, что счастлива с избранником и мечтает родить от него дочь. А на днях Ирина призналась, что они с Иваном уже сыграли свадьбу. «Да, мы с Ваней официально зарегистрировали брак. Причем еще 4 августа. А до этого год вместе прожили. Это именно Иван настоял, чтобы мы пошли в загс. С его стороны это был очень правильный жест, который я, конечно, оценила. Хотел показать, что он настоящий мужчина и таким образом берет ответственность за свою женщину, то есть за меня», — заявила Лобачева в интервью «Экспресс-газете».



Фигуристка сообщила, что они с возлюбленным решили не устраивать пышное торжество, но букет невесты она все же бросила. «Он еще и венчаться хочет», — неожиданно призналась Ирина. Также спортсменка рассказала, что поначалу ее избранник не ладил с ее сыном Мартином, но в итоге все же смог найти с ним общий язык.