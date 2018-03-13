В ноябре 2017 года Олег Табаков был госпитализирован и доставлен в реанимацию. После этого в СМИ ходили самые разные слухи о том, что именно случилось со знаменитым актером. В прессе регулярно появлялись противоречивые новости о том, как чувствует себя мэтр. Все это время семья Олега Павловича не давала журналистам никаких комментариев. Родственники постоянно навещали Табакова в больнице. Вскоре шумиха вокруг болезни артиста поутихли, а поклонники уже надеялись на положительный исход.
Неудивительно, что на семью Табакова обрушился шквал звонков с соболезнованиями. Чтобы пресечь подобное поведение среди поклонников, сын Олега Павловича Павел в инстаграм-историях попросил интернет-пользователей не беспокоить их семью в этот непростой период. Также младший сын артиста выложил один из последних совместных снимков с отцом.
В комментариях к кадру подписчики Павла выражают соболезнования его семье.
Так и на похороны не приходить? Ну чтоб совсем не беспокоить.Странное поведение у сына.
Так и на похороны не приходить? Ну чтоб совсем не беспокоить.Странное поведение у сына.
Что именно странного? Их уже достали звонками бесконечными, вот сын и опубликовал подобное обращение. Явно не радостное событие для семьи, чтобы общаться с кем-то! А попрощаться всем дают возможность, не передёргивайте.
Ничего странного.Когда умирает человек, то людям не до общения с посторонними. А тут наверняка желающих пообщаться намного больше, чем в обычной семье.
Прекрасная фотография с отцом, такого отца иметь - это счастье..Светлая память большому, славному, любимому Артисту, Олегу Павловичу Табакову!
Фу, *** ушастый.