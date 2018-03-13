12 марта стало известно, что Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Позднее его младший сын Павел выложил в Инстаграм совместный кадр с отцом и оставил послание для многочисленных поклонников.

1 2 3 ... 12 Павел Табаков выложил в своем Инстаграме один из последних снимков со своим отцом

В ноябре 2017 года Олег Табаков был госпитализирован и доставлен в реанимацию. После этого в СМИ ходили самые разные слухи о том, что именно случилось со знаменитым актером. В прессе регулярно появлялись противоречивые новости о том, как чувствует себя мэтр. Все это время семья Олега Павловича не давала журналистам никаких комментариев. Родственники постоянно навещали Табакова в больнице. Вскоре шумиха вокруг болезни артиста поутихли, а поклонники уже надеялись на положительный исход.

Неудивительно, что на семью Табакова обрушился шквал звонков с соболезнованиями. Чтобы пресечь подобное поведение среди поклонников, сын Олега Павловича Павел в инстаграм-историях попросил интернет-пользователей не беспокоить их семью в этот непростой период. Также младший сын артиста выложил один из последних совместных снимков с отцом.



В комментариях к кадру подписчики Павла выражают соболезнования его семье.