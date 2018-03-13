Последнее время в СМИ муссируются слухи о расставании 34-летней актрисы Дарьи Мороз и 42-летнего режиссера Константина Богомолова. Артисты и их окружение перестали хранить молчание и прокомментировали ситуацию.

1 2 3 ... 12 Дарья Мороз и Константин Богомолов поженились в сентябре 2010 года

Дарья Мороз и Константин Богомолов вместе больше 8 лет. В их семье подрастает дочь Анна, которая родилась в 2010 году. С недавних пор супруги перестали появляться вместе на мероприятиях и выкладывать в соцсетях совместные фото. Это спровоцировало слухи о возможном разводе.



Как сообщил журналу StarHit знакомый артистов, Мороз давно жаловалась на одиночество в связи с частыми командировками мужа, ведь на первом месте для него карьера, а не семья.

«Они, скорее всего, и не живут вместе. Приезжают и уезжают из театра всегда порознь. Оформили ли официально развод, никто не знает», — поделился источник.

Сама Дарья Мороз, общаясь с корреспондентом портала Eg.ru, оказалась немногословной, ссылаясь на отсутствие свободного времени: «Развод… За пять минут про это не расскажешь». Супруг Дарьи от прямого ответа также ушел. Богомолов пустился в философские рассуждения о кризисах разных лет в семейной жизни. На вопрос, почему же он последнее время появляется в обществе один, режиссер коротко ответил: «Так вышло».



Надеемся, что супруги смогут преодолеть тот самый кризис, о котором говорил Константин Богомолов журналистам, и останутся вместе.

