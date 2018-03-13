После недавнего выпуска шоу «Секрет на миллион» многие интернет-пользователи обвинили 37-летнюю Машу Малиновскую в том, что она стала героиней программы только благодаря дружбе с 46-летней Лерой Кудрявцевой. Однако экс-телеведущая ответила на критику поклонников своей приятельницы.

1 2 3 ... 13 Далеко не всем фолловерам Леры Кудрявцевой понравился новый выпуск программы «Секрет на миллион»

Новый выпуск программы «Секрет на миллион» стал едва ли не самым обсуждаемым за последнее время. Фолловеры Леры Кудрявцевой принялись делиться своими впечатлениями от просмотра прямо у нее в микроблоге. Кто-то благодаря передаче смог по-новому взглянуть на Машу Малиновскую и проникнуться к ней сочувствием. Однако были и те, кто принялся обвинять ведущую популярного шоу в том, что она пытается «протащить на телевидение свою подружку».

Подписчики Леры накинулись и на саму Машу. По мнению интернет-пользователей, Малиновская странно выглядела и вела себя неадекватно.

«Лера, все твои выпуски смотрела, но этот самый безобразный, Малиновскую противно было слушать, а вроде взрослая женщина уже», «Жаль, что вы именно ее выбрали героиней», «Маша же телеведущей была, откуда такое косноязычие», «С речью все плохо, да и глаза плывут», — принялись обсуждать в комментариях интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Маша не стала долго терпеть и ответила на некоторые из замечаний фолловеров Леры. «Вы, наконец, назвали все мои пороки. Указали мне мое место, не побоялись быть прямолинейной и таки уличили Леру в коррупции и сомнительном круге общения. Я раздавлена и унижена. Снимаю шляпу! Я на лопатках... И еще, буду очень рада если вы, снисходительно, по доброте душевной порекомендуете нам фильмы, которые помогут мне «дебилке», а так же моим «дебилам» подписчикам хоть немного приблизиться к вашему уровню», — парировала Малиновская.



К слову, сама Кудрявцева в словесную перепалку вмешиваться не стала. Лера крайне редко реагирует на высказывания интернет-пользователей в свой адрес.