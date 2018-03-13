Новый выпуск программы «Секрет на миллион» стал едва ли не самым обсуждаемым за последнее время. Фолловеры Леры Кудрявцевой принялись делиться своими впечатлениями от просмотра прямо у нее в микроблоге. Кто-то благодаря передаче смог по-новому взглянуть на Машу Малиновскую и проникнуться к ней сочувствием. Однако были и те, кто принялся обвинять ведущую популярного шоу в том, что она пытается «протащить на телевидение свою подружку».
«Лера, все твои выпуски смотрела, но этот самый безобразный, Малиновскую противно было слушать, а вроде взрослая женщина уже», «Жаль, что вы именно ее выбрали героиней», «Маша же телеведущей была, откуда такое косноязычие», «С речью все плохо, да и глаза плывут», — принялись обсуждать в комментариях интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Маша не стала долго терпеть и ответила на некоторые из замечаний фолловеров Леры. «Вы, наконец, назвали все мои пороки. Указали мне мое место, не побоялись быть прямолинейной и таки уличили Леру в коррупции и сомнительном круге общения. Я раздавлена и унижена. Снимаю шляпу! Я на лопатках... И еще, буду очень рада если вы, снисходительно, по доброте душевной порекомендуете нам фильмы, которые помогут мне «дебилке», а так же моим «дебилам» подписчикам хоть немного приблизиться к вашему уровню», — парировала Малиновская.
К слову, сама Кудрявцева в словесную перепалку вмешиваться не стала. Лера крайне редко реагирует на высказывания интернет-пользователей в свой адрес.
какие злые люди . Маша как Маша, ничего против не имею
Видно что Малиновская под кайфом.
Нормальный выпуск. Не хуже и не лучше, чем остальные. Маша казалась искренной. А косноязычие- так она ведущей была на МТВ а не на первом новости вела!
Употребляет она. Эфир не видела. Мне достаточно было посмотреть на неё в передаче Малахова вроде. После того , как Борисова обвинила ее в наркозависимости. Очень неприятное впечатление. То ли пьяная, то ли под кайфом - мат на мате.