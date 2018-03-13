На днях 36-летняя Ксения Собчак приняла участие в очередных теледебатах. В эфире медиадива высказала свое мнение о тех людях, которые постоянно голосуют за одних и тех же кандидатов.

1 2 3 ... 14 Ксения Собчак жестко высказалась о россиянах, голосующих за Владимира Путина

Выборы президента Российской Федерации состоятся уже 18 марта, а пока кандидаты продолжают участвовать в теледебатах. В этом году эфиры выдались особенно жаркими благодаря Ксении Собчак. Не так давно интернет-пользователи обсуждали словесную перепалку медиадивы с Владимиром Жириновским, в результате которой лидер партии ЛДПР оказался облит водой.

Недавние теледебаты на канале ТВЦ также не обошлись без инцидента. В эфире Ксения нелестно отозвалась об избирателях.

«По поводу лохов. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это приводит, то как еще они называются? Ну вы же знаете, кто выиграет на этих выборах так же, как знаю я. Вы знаете, что в казино всегда выигрывает казино, поэтому не будьте лохами, которые раз за разом приходят в это казино в надежде выиграть», — заявила Собчак.



К слову, сам Жириновский в этот раз был чрезвычайно краток. Владимир парировал высказывание Ксении, заявив, что она «занимается пропагандой против Путина». Многие оппоненты медиадивы согласились с мнением лидера ЛДПР.