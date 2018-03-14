В начале 2018 года 27-летняя Регина Тодоренко призналась, что рассталась со своим бойфрендом и начала встречаться с другим мужчиной. В прессе ходили слухи, что избранником телеведущей стал Влад Топалов. На днях она дала интервью о своей личной жизни.

1 2 3 ... 13 Регина Тодоренко дала интервью о своей личной жизни

Долгое время Регина Тодоренко встречалась с шоуменом Никитой Трякиным. Несмотря на то, что телеведущая старалась не афишировать отношения с избранником, поклонники были уверены, что влюбленные скоро поженятся. Однако в январе этого года звезда «Орла и решки» призналась, что рассталась с продюсером. Впрочем, тогда же Регина сообщила, что уже начала встречаться с другим мужчиной. По словам Тодоренко, ее новый возлюбленный — известный певец.

Вскоре в прессе заговорили, что у ведущей отношения с Владом Топаловым, но она поспешила это опровергнуть

В прямом эфире для портала 7days.ru Регина впервые откровенно рассказала об избраннике. «Он актер, певец, телеведущий у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода.Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу. Видимся, в основном, по ночам», — смеясь, заявила Тодоренко. Телеведущая не захотела раскрывать имени своего нового бойфренда, но призналась, что они уже живут вместе и даже завели игуану. По словам Регины, с Владом ее связывают исключительно рабочие отношения.

Также Тодоренко сообщила, что возлюбленный совсем ее не ревнует, потому что она не дает ему поводов.