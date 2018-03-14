На днях 22-летняя Джиджи Хадид и 25-летний Зейн Малик объявили о своем разрыве в соцсетях. Бывшие влюбленные поблагодарили друг друга за время, проведенное вместе.

В 2015 году зарубежные СМИ узнали, что Джиджи Хадид встречается с Зейном Маликом. Со стороны их отношения казались идеальными. Модель снялась в первом сольном клипе певца, они регулярно поздравляли друг друга с праздниками и публиковали романтичные совместные кадры. Однако недавно в прессе появились слухи, что Джиджи и Зейн приняли решение разойтись. Инсайдеры настаивали, что причина разрыва молодых людей кроется в несовпадении рабочих графиков и отсутствии времени для нормальных отношений.

Вскоре знаменитости отреагировали на сообщения в СМИ и решили откровенно рассказать своим поклонникам о происходящем.

«Заявления о расставании всегда кажутся безличными, потому что нельзя описать словами то, что люди пережили за несколько лет — не только в отношениях, но и в жизни в целом. Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном», — написала в своем Твиттере модель.



Малик также не стал отмалчиваться. «У нас с Джиджи были прекрасные, значимые, полные любви и веселые отношения, и я испытываю огромное уважение и восхищение по отношению к Джиджи как к девушке и другу», — признался Зейн на своей странице.



Вскоре после этого певец решил отписаться в Инстаграме от своей возлюбленной, а заодно и от... ее матери Иоланды.