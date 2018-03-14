В 2015 году зарубежные СМИ узнали, что Джиджи Хадид встречается с Зейном Маликом. Со стороны их отношения казались идеальными. Модель снялась в первом сольном клипе певца, они регулярно поздравляли друг друга с праздниками и публиковали романтичные совместные кадры. Однако недавно в прессе появились слухи, что Джиджи и Зейн приняли решение разойтись. Инсайдеры настаивали, что причина разрыва молодых людей кроется в несовпадении рабочих графиков и отсутствии времени для нормальных отношений.
«Заявления о расставании всегда кажутся безличными, потому что нельзя описать словами то, что люди пережили за несколько лет — не только в отношениях, но и в жизни в целом. Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном», — написала в своем Твиттере модель.
Малик также не стал отмалчиваться. «У нас с Джиджи были прекрасные, значимые, полные любви и веселые отношения, и я испытываю огромное уважение и восхищение по отношению к Джиджи как к девушке и другу», — признался Зейн на своей странице.
Вскоре после этого певец решил отписаться в Инстаграме от своей возлюбленной, а заодно и от... ее матери Иоланды.
Почему он не даёт концерты?Неужели у него до сих пор панические атаки?
Ну и зачем ему быть подписанным на потенциально несостоявшуюся свекровь? Правильно, что зачищает контакты. Я бы и сама отписалась от зятьев, будь я тещей.
Хорошая подборка ее фотографий, сама очень хороша и пару платьев просто сногсшибательны, а мужичок ейный не очень
А мне наоборот очень странно,как могла девушка с таким лицом стать супермоделью..понятно что там больше сама себя провозгласила топ моделью. У нее же вечно опухшие глаза,отечное лицо..какие-то проблемы со здоровьем очевидны.Вот ей правла кажется что она достойна стоять в одеом ряду с Клаудией,Синди,Линдой (имею в виду их молодые годы,конечно) .самомнение однако у некоторых..
Вообще странная подборка , там точно не ее сестра на фото?
А мне наоборот очень странно,как могла девушка с таким лицом стать супермоделью..понятно что там больше сама себя провозгласила топ моделью. У нее же вечно опухшие глаза,отечное лицо..какие-то проблемы со здоровьем очевидны.Вот ей правла кажется что она достойна стоять в одеом ряду с Клаудией,Синди,Линдой (имею в виду их молодые годы,конечно) .самомнение однако у некоторых..