Несмотря на то, что Дмитрий Тарасов уже давно развелся со своей первой супругой Оксаной, интернет-пользователи продолжают активно следить за ее деятельностью в Сети. Экс-жена футболиста предпочитает не рассказывать о своих нынешних отношениях с ним, но до недавнего времени она отзывалась о нем как о хорошем отце их общей дочери Ангелины. Девочка регулярно общалась с папой, который помогал ее содержать. Однако на днях недоброжелатели спортсмена нашли страницу Оксаны на популярном сайте Авито, где люди обычно продают вещи, которые им больше не нужны.
С тех пор на странице Оксаны появилось немало самых разных объявлений. Экс-супруга футболиста решила избавиться от дорогой парки, туфель Christian Louboutin и других дорогих аксессуаров. По сходной цене у нее можно приобрести детскую одежду.
Интернет-пользователи гадают, почему Тарасова распродает вещи, которые наверняка были ей дороги. По мнению интернет-пользователей, Оксана решилась на этот шаг, потому что Дмитрий перестал платить алименты на дочь. А вы согласны с их выводами?
А может это просто не наше дело？или больше нечем заняться, как бесконечно обсуждать ЧУЖИЕ дела семейные！？
Прежде,чем гадать на кофейной гуще, лучше спросите об этом его бывшую жену. А то сейчас понесется ахинея, что виновата Костенко. Как же любят журналюги копаться везде.
Прежде,чем гадать на кофейной гуще, лучше спросите об этом его бывшую жену. А то сейчас понесется ахинея, что виновата Костенко. Как же любят журналюги копаться везде.
У него теперь столько сальской родни новой, а карьера сдувается) на всех не разорвешься
а вы не думали что она обычный человек, и просто избавляется он не нужных вещей, да половина сидящих здесь готовы купить лабутены по сходной цене что бы "блеснуть" в своем родном колхозе
Так она и виновата, Костенко завидует Оксане черной завистью, ведь Костенко хотела родить первенца, а первенец у Тарасова уже есть. Вот от злости и зависти к ребенку и бывшей жене запрещает Тарасику общаться с дочерью и тратить на нее деньги. Ведь тогда Костенко меньше достанется)) Впрочем, это ждет и Костенко, четвертая жена также запретит Диме общаться с бывшими и их детьми