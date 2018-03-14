Не так давно в Сети ходили слухи о том, что 30-летний Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочерью от первого брака. На днях у хейтеров футболиста появился повод думать, что он больше не оплачивает содержание Ангелины.

1 2 3 ... 12 Пользователи Сети считают, что Дмитрий Тарасов перестал выплачивать алименты на дочь

Несмотря на то, что Дмитрий Тарасов уже давно развелся со своей первой супругой Оксаной, интернет-пользователи продолжают активно следить за ее деятельностью в Сети. Экс-жена футболиста предпочитает не рассказывать о своих нынешних отношениях с ним, но до недавнего времени она отзывалась о нем как о хорошем отце их общей дочери Ангелины. Девочка регулярно общалась с папой, который помогал ее содержать. Однако на днях недоброжелатели спортсмена нашли страницу Оксаны на популярном сайте Авито, где люди обычно продают вещи, которые им больше не нужны.

В январе этого года Тарасова продала свою долю в барбершопе неизвестным лицам.

С тех пор на странице Оксаны появилось немало самых разных объявлений. Экс-супруга футболиста решила избавиться от дорогой парки, туфель Christian Louboutin и других дорогих аксессуаров. По сходной цене у нее можно приобрести детскую одежду.



Интернет-пользователи гадают, почему Тарасова распродает вещи, которые наверняка были ей дороги. По мнению интернет-пользователей, Оксана решилась на этот шаг, потому что Дмитрий перестал платить алименты на дочь. А вы согласны с их выводами?