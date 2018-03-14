На днях стало известно, что 46-летняя Мария Аронова сыграла свадьбу с Евгением Фоминым. Фотографиями молодоженов поделился их давний друг Михаил Полицеймако в своем микроблоге.

1 2 3 ... 12 Евгений Фомин и Мария Аронова сыграли свадьбу

Мария Аронова и Евгений Фомин прожили вместе уже двадцать лет. В 2004 году актриса родила своему возлюбленному дочь Серафиму. У звезды фильма «Батальонъ» также есть сын Владислав от первого брака. В своем недавнем интервью Мария признавалась, что Евгений появился в ее жизни в крайне сложный период. «Тогда я вообще не знала, что мне делать: мамы не стало, папа женился, с мужем я разошлась и осталась с четырехлетним малышом на руках. И вот появился человек, который подвозил меня домой, привозил продукты. Как-то я проснулась, открыла дверь и увидела флакон моих любимых духов. Он ухаживал красиво, а когда я попала в беду, почему-то позвонила именно ему. И так пошло-поехало», — вспомнила Аронова. Поклонники неоднократно удивлялись тому, что Мария и Евгений до сих пор не женаты.

Однако недавно актриса и ее избранник все же узаконили отношения. Михаил Полицеймако опубликовал в своем микроблоге фото со свадебного торжества Ароновой и Фомина.

Снимок Михаил сопроводил хэштегами #нашилюбимки, #машаиженя, #молодожены. Интернет-пользователи принялись поздравлять актрису и ее новоиспеченного мужа: «Ура!!! Совет да любовь. Обожаемая Аронова!», «Счастья в любви на долгие лета!», «Семейной чете — долгих счастливых совместных лет в любви и согласии!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



К слову, 11 марта у актрисы был день рождения. Видимо, Мария и Евгений решили отпраздновать два эти события одновременно.