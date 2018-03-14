Ни для кого из поклонников Маши Распутиной не секрет, что ее отношения с дочерью Лидией от первого брака всегда были чрезвычайно напряженными. Целых десять лет певица не общалась с собственным ребенком, а та длительное время находилась под наблюдением врачей из-за проблем с психикой. Лидия отказывалась называть артистку своей матерью. Маша же уверяла, что в произошедшем виноват ее бывший муж. Он, по словам Распутиной, подсадил свою дочь на психотропные препараты. Однако в 2016 году отношения певицы с наследницей начали постепенно налаживаться.
14 марта приятельница умершего Владимира Ермакова Ольга Мюнхаузен заявила, что с Лидией все в порядке. «Виктор Евстафьевич сказал, что она у мамы. Все, мы все успокоились. А брат просто по-человечески беспокоился, потому что она не подала заявление», — цитирует артистку издание StarHit. Нынешний муж Распутиной Виктор Захаров ранее уже сообщал, что Лидия никуда не пропадала, а новости о ее исчезновении называл слухами. Сама певица по-прежнему не дает комментариев о своей дочери.