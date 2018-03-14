14.03.2018
В начале марта в прессе появилась тревожная новость о том, что дочь Маши Распутиной Лидия Ермакова перестала выходить на связь со своим братом. На днях выяснилось, где все это время была молодая женщина.
  • Лидия Ермакова
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    Журналисты выяснили, где находится Лидия Ермакова

Ни для кого из поклонников Маши Распутиной не секрет, что ее отношения с дочерью Лидией от первого брака всегда были чрезвычайно напряженными. Целых десять лет певица не общалась с собственным ребенком, а та длительное время находилась под наблюдением врачей из-за проблем с психикой. Лидия отказывалась называть артистку своей матерью. Маша же уверяла, что в произошедшем виноват ее бывший муж. Он, по словам Распутиной, подсадил свою дочь на психотропные препараты. Однако в 2016 году отношения певицы с наследницей начали постепенно налаживаться.

Не так давно сводный брат Лидии заявил, что она пропала без вести. Как утверждал молодой человек, он хотел обсудить с сестрой вопросы наследства, которое им оставил отец, но не смог с ней связаться.

14 марта приятельница умершего Владимира Ермакова Ольга Мюнхаузен заявила, что с Лидией все в порядке. «Виктор Евстафьевич сказал, что она у мамы. Все, мы все успокоились. А брат просто по-человечески беспокоился, потому что она не подала заявление», — цитирует артистку издание StarHit. Нынешний муж Распутиной Виктор Захаров ранее уже сообщал, что Лидия никуда не пропадала, а новости о ее исчезновении называл слухами. Сама певица по-прежнему не дает комментариев о своей дочери.  

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