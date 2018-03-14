В начале марта в прессе появилась тревожная новость о том, что дочь Маши Распутиной Лидия Ермакова перестала выходить на связь со своим братом. На днях выяснилось, где все это время была молодая женщина.

Ни для кого из поклонников Маши Распутиной не секрет, что ее отношения с дочерью Лидией от первого брака всегда были чрезвычайно напряженными. Целых десять лет певица не общалась с собственным ребенком, а та длительное время находилась под наблюдением врачей из-за проблем с психикой. Лидия отказывалась называть артистку своей матерью. Маша же уверяла, что в произошедшем виноват ее бывший муж. Он, по словам Распутиной, подсадил свою дочь на психотропные препараты. Однако в 2016 году отношения певицы с наследницей начали постепенно налаживаться.

14 марта приятельница умершего Владимира Ермакова Ольга Мюнхаузен заявила, что с Лидией все в порядке. «Виктор Евстафьевич сказал, что она у мамы. Все, мы все успокоились. А брат просто по-человечески беспокоился, потому что она не подала заявление», — цитирует артистку издание StarHit. Нынешний муж Распутиной Виктор Захаров ранее уже сообщал, что Лидия никуда не пропадала, а новости о ее исчезновении называл слухами. Сама певица по-прежнему не дает комментариев о своей дочери.