О любви народной певицы Людмилы Зыкиной к украшениям ходили легенды. Артистка собрала уникальную коллекцию, за которой после ее смерти охотились все родственники и знакомые. На днях стало известно, что драгоценностями знаменитой исполнительницы хочет завладеть сын иранского шейха.

1 2 3 ... 13 Народная артистка СССР Людмила Зыкина ушла из жизни в 2009 году

Людмила Зыкина просто обожала ювелирные украшения. За свою долгую жизнь она собрала уникальную коллекцию. Среди драгоценностей певицы даже были легендарная диадема царицы Екатерины и серьги королевы Елизаветы.

Артистка предчувствовала, что у ее украшений будет непростая судьба. «Их и в гроб не положат, и за гробом не понесут», — не раз говорила она.

После смерти певицы в 2009 году за ее сокровищами начали охотиться многочисленные родственники, ведь Зыкина не оставила завещание. Драгоценности были переданы на хранение ее племяннику Сергею Зыкину. После неудачной попытки продать украшения на аукционе мужчина исчез вместе с ними.



Как рассказала «Комсомольской правде» подруга Людмилы Зыкиной Елена Лосева, недавно к ней обратился посредник из Ирана. Он попросил Елену помочь разыскать бриллианты артистки. Некий бизнесмен, являющийся наследником иранского шейха, готов приобрести коллекцию Зыкиной.



По сведениям «КП», имя иранца — Давуд Аббас Ахмади. Мужчина родился в 1953 году в Тегеране. В 1980-е годы мужчина часто приезжал в СССР. Во время своих визитов он посещал концерты Зыкиной и даже пытался ухаживать за ней. Сейчас иранский бизнесмен хочет вести дела с нашей страной — вкладывать деньги в инвестиционные проекты в регионах.

Наследник шейха, который слышал о некрасивой истории с пропажей украшений Людмилы Зыкиной, заявил, что в память об артистке готов отыскать их, выкупить и вернуть Российскому государству.

Неизвестно, делает он это в память о некогда желанной женщине или же в расчете на некие льготы при ведении бизнеса.



По словам Елены Лосевой, за Людмилой Зыкиной действительно ухаживал состоятельный иранец. Поклонник даже подарил ей бриллиантовое украшение. «Романа у нее с этим иранцем, как я поняла, не было. Он был в нее влюблен, даже замуж звал. Но она ни за какие коврижки не уехала бы из России: зачем ей заграница? Она понимала, что это поставит крест на ее карьере. У нее же репертуар — русские народные песни», — поделилась подруга артистки.



Если это действительно тот самый иранец, то вполне понятно, почему он хочет вернуть подаренные им Людмиле Зыкиной украшения. Мужчине должно быть неприятно, что они находятся в чужих, возможно нечестных, руках.