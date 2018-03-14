В ноябре 2017 года Олег Табаков попал в реанимацию. Долгое время в СМИ появлялись противоречивые сведения о его состоянии. Однако в середине марта 2018-го знаменитого актера не выдержал. Казалось, вся страна соболезнует родным, но на днях выяснилось, что это не совсем так.
«Сегодня скончался богохульник Олег Табаков. Скончался, к сожалению, без покаяния. ПОД «Божья воля» завтра отнесет заявление Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому, управляющему Центральным викариатсвом г. Москвы с просьбой об неотпевании богохульника Табакова. В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения», — пообещала Мила Одегова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Активистка припомнила умершему режиссеру комедию «Идеальный муж», которая несколько лет заявлена в репертуаре МХТ им. Чехова. Также Милу возмутила постановка «Карамазовы» по известному роману Федора Достоевского.
В Центральном викариатстве уже пояснили, что решение об отпевании будет принимать священник, к которому обратится семья усопшего, а окончательный запрет может дать только каноническая комиссия.
«Что касается заявлений движения «Божья воля», к церкви они отношения не имеют. Насколько мне известно, заявлений об отмене отпевания пока никуда не поступало», — заявил в интервью радио «Говорит Москва» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, у Московского патриархата не может быть возражений против отпевания Табакова.
началоооооооось!!!
Православие головного мозга!
Дьявол большой оптимист, если думает что людей еще можно испортить.....
Теперь люди с нулевым интеллектом будут решать кого отпевать,а кого нет.Просто диву даёшься как быстро наступает деградация общества.
Теперь люди с нулевым интеллектом будут решать кого отпевать,а кого нет.Просто диву даёшься как быстро наступает деградация общества.
Какая мерзость, просто мурашки по коже. До чего ж ***, ***, ограниченная баба. Мракобесие. сукатупая. Я щас реально поняла, что значит "бомбит". аааааа. Великий человек умер, а эта пи$$да на него свою варежку разевает. Богохульник ***. Идите нафуй со своим богом-фуегом.
, видимо, у них там обострилась борьба за ресурсы))), лапшу на уши стали реже покупать...
Теперь люди с нулевым интеллектом будут решать кого отпевать,а кого нет.Просто диву даёшься как быстро наступает деградация общества.
Зачем Вуман цитирует слова какой-то сектантки, в которой от Бога столько же, сколько в унитазе (регулярно используемом по назначению) - возвышенного? Неужели нельзя пройти мимо всяких ненормальных, мало ли их на просторах интернета?
Зачем Вуман цитирует слова какой-то сектантки, в которой от Бога столько же, сколько в унитазе (регулярно используемом по назначению) - возвышенного? Неужели нельзя пройти мимо всяких ненормальных, мало ли их на просторах интернета?