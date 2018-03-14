12 марта стало известно о смерти 82-летнего Олега Табакова. Прощание с актером и его похороны состоятся 15 марта. На днях активисты движения «Божья воля» пригрозили подать в церковный суд на священника, который будет отпевать мэтра.

1 2 3 ... 11 Православное общественное движение «Божья воля» угрожает священнику, который будет отпевать Олега Табакова

В ноябре 2017 года Олег Табаков попал в реанимацию. Долгое время в СМИ появлялись противоречивые сведения о его состоянии. Однако в середине марта 2018-го знаменитого актера не выдержал. Казалось, вся страна соболезнует родным, но на днях выяснилось, что это не совсем так.

Одна из активисток православного движения «Слово Божье» написала на своей странице в Фейсбуке гневный пост с угрозой любому священнику, который посмеет отпевать Олега Павловича.

«Сегодня скончался богохульник Олег Табаков. Скончался, к сожалению, без покаяния. ПОД «Божья воля» завтра отнесет заявление Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому, управляющему Центральным викариатсвом г. Москвы с просьбой об неотпевании богохульника Табакова. В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения», — пообещала Мила Одегова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Активистка припомнила умершему режиссеру комедию «Идеальный муж», которая несколько лет заявлена в репертуаре МХТ им. Чехова. Также Милу возмутила постановка «Карамазовы» по известному роману Федора Достоевского.



В Центральном викариатстве уже пояснили, что решение об отпевании будет принимать священник, к которому обратится семья усопшего, а окончательный запрет может дать только каноническая комиссия.



«Что касается заявлений движения «Божья воля», к церкви они отношения не имеют. Насколько мне известно, заявлений об отмене отпевания пока никуда не поступало», — заявил в интервью радио «Говорит Москва» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, у Московского патриархата не может быть возражений против отпевания Табакова.





