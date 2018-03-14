14.03.2018
Попавшего в серьезную аварию Андрея Репникова не пригласили в «Отпетые мошенники» после выздоровления. Теперь уже бывший солист утверждает, что группа, популярная в 1990-е, доживает свои последние дни.
  • Андрей Репников, Сергей Аморалов, Вячеслав Зинуров
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    Группа «Отпетые мошенники» была очень популярна в 1990-е

В 1990-е группа «Отпетые мошенники» считалась одной из самых востребованных в российском шоу-бизнесе. Однако с каждым годом ее  популярность идет на убыль. Сначала коллектив покинул Игорь Богомазов, известный как Гарик, а затем летом 2016 года в серьезную автомобильную аварию попал солист Андрей Репников.

Певец впал в кому, в которой находился продолжительное время. Повреждения были очень серьезными: ему собирали лицевые кости, челюсть. Сейчас мужчина практически полностью восстановился, но обратно в группу его не позвали. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Репников считает, что коллектив изжил себя. По словам мужчины, у него конфликт с другими участниками группы, так как он является автором большинства песен и хочет получить права на их исполнение.

«Группа окончательно умерла, у них нет денег, нет продюсера, весь коллектив разошелся по швам», — отреагировал на уход Репникова один из пользователей Сети. 

Другие участники «Отпетых» — Сергей Аморалов и Вячеслав Зинуров — никак не комментируют ситуацию. Музыканты продолжают выступать вдвоем на различных концертах и корпоративах.

Несмотря на проблемы с бывшими коллегами, Репников все же надеется вернуться на сцену. В домашних условиях он записывает новые песни, а также делает аранжировки друзьям и знакомым музыкантам. 

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