14.03.2018
Смерть Олега Павловича Табакова продолжают обсуждать в российской прессе. 14 марта журналисты выяснили, на какое имущество теперь претендуют родственники великого актера и режиссера.
  • Олег Табаков
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    СМИ выяснили, какое наследство оставил после себя Олег Табаков

После смерти у Олега Табакова осталась любящая жена Марина Зудина и четверо детей от двух браков. В связи с этим в СМИ заговорили о наследстве мэтра.

14 марта портал Dni.ru назвал стоимость недвижимости, принадлежавшей Олегу Павловичу, а также выяснил его примерный ежемесячный заработок. Как сообщают журналисты, родственникам Табакова предстоит разделить две московские квартиры, общая стоимость которых превышает 200 миллионов рублей, а также загородный дом за 400 миллионов. Эти данные пресса приводит со ссылкой на риелторов.

Журналисты также сообщили, что на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олег Табаков получал около миллиона рублей в месяц. Вместе с другими доходами его заработок составлял около двух миллионов.

 

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