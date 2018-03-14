После смерти у Олега Табакова осталась любящая жена Марина Зудина и четверо детей от двух браков. В связи с этим в СМИ заговорили о наследстве мэтра.
14 марта портал Dni.ru назвал стоимость недвижимости, принадлежавшей Олегу Павловичу, а также выяснил его примерный ежемесячный заработок. Как сообщают журналисты, родственникам Табакова предстоит разделить две московские квартиры, общая стоимость которых превышает 200 миллионов рублей, а также загородный дом за 400 миллионов. Эти данные пресса приводит со ссылкой на риелторов.
Журналисты также сообщили, что на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олег Табаков получал около миллиона рублей в месяц. Вместе с другими доходами его заработок составлял около двух миллионов.
СМИ назвали размер наследства, которое оставил Олег Табаков
После смерти у Олега Табакова осталась любящая жена Марина Зудина и четверо детей от двух браков. В связи с этим в СМИ заговорили о наследстве мэтра.
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Офииигееть. его з/п в месяц 2 млн. в год .. конечно зудина его "любила"
между кем делить..все наверное на Марине и детях что и правильно
Детей четверо,двое от первого брака...поделят