В конце 2017 года стало известно, что 39-летняя Оксана Лаврентьева наконец встретила мужчину своей мечты. На днях основательница «РусМоды» дала понять, что намерена сыграть свадьбу со своим избранником.

После того, как Оксана Лаврентьева развелась с бизнесменом Антоном Паком, она решила перестать афишировать свою личную жизнь. Однако в 2017 году поклонники начали догадываться, что у основательницы «РусМоды» все же появился возлюбленный. Долгое время интернет-пользователи гадали, кому удалось завоевать сердце Оксаны. Лишь в декабре 2017-го Лаврентьева дала понять, что у нее отношения с Александром Цыпкиным.

С тех пор влюбленные перестали скрывать свой роман. Они регулярно публиковали романтичные кадры в соцсетях и вместе путешествовали.

На днях Оксана и Александр намекнули, что собираются пожениться. Журналисты Tatler связались с бизнесвумен, которая подтвердила радостную новость. Судя по всему, бракосочетание состоится осенью. Раскрывать детали грядущей свадьбы Лаврентьева не стала. Предложение Цыпкин, вероятнее всего, сделал во время поездки в Куршевель.



Поклонники вовсю поздравляют бизнесвумен, которая наконец обрела личное счастье.