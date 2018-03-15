У Ксении Собчак и Владимира Жириновского довольно сложные отношения. На теледебатах они регулярно стараются перекричать друг друга и громко спорят, мешая другим кандидатам. Так, недавно страсти накалились настолько, что медиадива облила лидера партии ЛДПР холодной водой, чем вызвала с его стороны еще большее негодование. Судя по всему, Владимир, который в недавних теледебатах был молчалив и лаконичен, вновь взялся за старое.
«Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК! Конечно же, это несправедливо. Эти люди, которые являются спойлерами, перебивают только меня! Я ни разу не сказала ни слова во время их финального слова. Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди бесконечно делают бла-бла-бла», — обратилась медиадива к ведущему Владимиру Соловьеву. Однако он заявил, что никак не может повлиять на других кандидатов. Все это время Жириновский продолжал перебивать Собчак, издеваясь над ней и требуя вызвать психиатра. В итоге Ксения не выдержала и в слезах покинула студию.
Поведение медиадивы многим показалось странным, но в скором времени в Сети заговорили, что ее эмоциональность связана со второй беременностью. «Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция», — цитирует «Комсомольская правда» Telegram-канал «Методичка».
Впрочем, Ксения уже не в первый раз сетует на травлю со стороны других кандидатов во время теледебатов.
Она молодец, пытается влезть в этот мужской мир власти. Где Все эти толстые нафталиновые старики бесятся с жиру и злости и держатся изо всех сил за свои тепленькие местечки. хотя их уже давно списывать нужно и дать дорогу молодым и свежим лицам. Ксюше удачи и терпения.
Если заплачут все, кому в жизни нахамила и обозвала собчак, будет река слез, можно ставить плотину и производить электричество.
Мы так и думали.Выборы-повод заработать перед декретом.
И куда с такой нестабильной психикой в президенты? Ревет, потому что задевают слова, знает, что это правда.
Если заплачут все, кому в жизни нахамила и обозвала собчак, будет река слез, можно ставить плотину и производить электричество.
Собчак может быть какая угодно, но не дать человеку ее время сказать, постоянно бубня, оскорбляя, перебивая, это просто хамство. И здесь любой нормадбный человек расстроится или взбесится и беременность для этого не нужна. Посмотрите вчерашние новости вечерние, какой цирк устроил первый канал, опустившись до уровня базара, просто открыто выставляя все, кроме одного, кандитов клоунами, вырывая строчки из контекста их выступлений. Так стадно было за страну, я бы от стыда просто под землю провалилась на месте ведущего новостей...
Если заплачут все, кому в жизни нахамила и обозвала собчак, будет река слез, можно ставить плотину и производить электричество.
А что она хотела,политика это дело такое. Наверное знала куда шла. Тем более Жириновского переорать весьма сложно, это тебе не детишки с дома2.
Понимаю, Голикова или Матвиенко выдвигались бы, опыт руководительский, неженский ум, крепкие нервы, но эта.. ни того, ни другого, ни третьего. Воду мутит только, и как выставляться, то она мужчинам ровня, а как удар держать, то и расплакалась, розовая, нежная. - " идите, девушки, домой.."
Собчак может быть какая угодно, но не дать человеку ее время сказать, постоянно бубня, оскорбляя, перебивая, это просто хамство. И здесь любой нормадбный человек расстроится или взбесится и беременность для этого не нужна. Посмотрите вчерашние новости вечерние, какой цирк устроил первый канал, опустившись до уровня базара, просто открыто выставляя все, кроме одного, кандитов клоунами, вырывая строчки из контекста их выступлений. Так стадно было за страну, я бы от стыда просто под землю провалилась на месте ведущего новостей...