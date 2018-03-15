На днях в прямом эфире 36-летняя Ксения Собчак возмутилась тем, что ее регулярно перебивают другие участники теледебатов. Медиадива не смогла сдержать слез и покинула студию.

1 2 3 ... 14 Поведение Ксении Собчак на недавних теледебатах многим показалось странным

У Ксении Собчак и Владимира Жириновского довольно сложные отношения. На теледебатах они регулярно стараются перекричать друг друга и громко спорят, мешая другим кандидатам. Так, недавно страсти накалились настолько, что медиадива облила лидера партии ЛДПР холодной водой, чем вызвала с его стороны еще большее негодование. Судя по всему, Владимир, который в недавних теледебатах был молчалив и лаконичен, вновь взялся за старое.

«Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК! Конечно же, это несправедливо. Эти люди, которые являются спойлерами, перебивают только меня! Я ни разу не​ сказала ни слова во время их финального слова. Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди бесконечно делают бла-бла-бла», — обратилась медиадива к ведущему Владимиру Соловьеву. Однако он заявил, что никак не может повлиять на других кандидатов. Все это время Жириновский продолжал перебивать Собчак, издеваясь над ней и требуя вызвать психиатра. В итоге Ксения не выдержала и в слезах покинула студию.



Поведение медиадивы многим показалось странным, но в скором времени в Сети заговорили, что ее эмоциональность связана со второй беременностью. «Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция», — цитирует «Комсомольская правда» Telegram-канал «Методичка».



Впрочем, Ксения уже не в первый раз сетует на травлю со стороны других кандидатов во время теледебатов.