Егор Крид впервые прокомментировал ссору с супругом Нюши. Мужчины повздорили в одном из московских ночных клубов.

1 2 3 ... 12 Егор Крид в своем новом интервью рассказал о конфликте с мужем Нюши

Когда-то 23-летнего Егора Крида и 27-летнюю Нюшу связывали романтические отношения. Несколько лет назад молодые люди расстались. Сейчас артистка замужем за чиновником Игорем Сивовым. Поклонники Крида до сих пор надеются на его воссоединение с Нюшей и считают, что он любил только ее. Неясно, расстались ли артисты друзьями, но точно известно, что с мужем экс-возлюбленной у Крида отношения не заладились.



В своем интервью порталу Super.ru певец впервые рассказал о конфликте с супругом певицы. Стычка произошла некоторое время назад в ночном клубе Soho. По словам Крида, Сивов «повел себя некрасиво». Но конфликт удалось разрешить, и до драки дело не дошло.

Егор рассказал, что незадолго до этого очень удивился, узнав о том, что Игорь выясняет отношения с его подписчицами. «Вроде бы взрослый чувак», — поделился Крид.

Напомним, что сейчас популярный певец участвует в шоу «Холостяк». За его сердце сражаются 26 очень разных девушек. Однако Крид сразу заявил, что пришел за новыми эмоциями, а не за женой.