Когда-то 23-летнего Егора Крида и 27-летнюю Нюшу связывали романтические отношения. Несколько лет назад молодые люди расстались. Сейчас артистка замужем за чиновником Игорем Сивовым. Поклонники Крида до сих пор надеются на его воссоединение с Нюшей и считают, что он любил только ее. Неясно, расстались ли артисты друзьями, но точно известно, что с мужем экс-возлюбленной у Крида отношения не заладились.
В своем интервью порталу Super.ru певец впервые рассказал о конфликте с супругом певицы. Стычка произошла некоторое время назад в ночном клубе Soho. По словам Крида, Сивов «повел себя некрасиво». Но конфликт удалось разрешить, и до драки дело не дошло.
Напомним, что сейчас популярный певец участвует в шоу «Холостяк». За его сердце сражаются 26 очень разных девушек. Однако Крид сразу заявил, что пришел за новыми эмоциями, а не за женой.
Кухонный боксер.
Ой,блин.Кака любофф?Не пара Нюша Криду,тем более старше его.Молод еще,найдет может когда-нибудь свою единственную.
Чего цепляться то прошедшую любовь.Живи дальше.Девушек море.Фанатки Крида с дуба рухнули.Мужу Нюши,конечно,не нравится,что лезут в их личную жизнь.