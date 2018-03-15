После того, как 36-летняя Ксения Собчак расплакалась в эфире телеканала «Россия-1», в Сети появились слухи, что она ждет второго ребенка. Пресс-секретарь медиадивы поспешила расставить все точки над i.

1 2 3 ... 12 В Сети уже около месяца ходят слухи о второй беременности Ксении Собчак

Не так давно интернет-пользователи отметили, что Ксения Собчак начала все чаще выбирать просторные наряды, скрывающие фигуру. Поклонники медиадивы сделали вывод, что она ждет второго ребенка. Подписчики принялись поздравлять любимицу, но она не спешила реагировать на домыслы о беременности, и слухи вскоре утихли. Однако недавний инцидент на телеканале «Россия-1», когда Ксения расплакалась во время теледебатов и покинула студию со слезами на глазах, снова заставил всех говорить о ее беременности.

«Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция», — написал Telegram-канал «Методичка».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь медиадивы поспешила опровергнуть домыслы пользователей Сети. «За время нашей кампании этот Telegram-канал, на мой взгляд, полностью себя дезавуировал. Наше отношение к «Методичке» от нейтрального скатилось к глубоко неприязненному», — уверенно заявила Ксения Чудинова.



Также представительница Собчак объяснила, что эмоциональная реакция медиадивы связана с неприемлемым поведением других кандидатов, с которыми она участвует в теледебатах. Немаловажную роль в этом инциденте сыграл тяжелейший график съемок. По словам Чудиновой, вымотана не только Собчак, но и другие кандидаты.



Впрочем, знаменитости часто отрицают новости о беременности, но дыма без огня, как известно, не бывает.