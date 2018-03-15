Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года. Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова до сих пор не может без боли вспомнить свою мать. На днях балерина опубликовала снимок с родительницей, который раньше никто не видел.

1 2 3 ... 13 Анна Нахапетова показала архивный кадр с матерью

Дочери Веры Глаголевой до сих пор не могут смириться с болью после ее утраты. Молодые женщины регулярно публикуют в микроблогах совместные снимки с матерью и посвящают ей трогательные сообщения. Спустя полгода после смерти актрисы Анна Нахапетова опубликовала ролик с нарезкой кадров из фильмов, в которых снималась Вера. «Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью и эта боль, становится частью нас...» — подписала видео балерина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



На днях Анна поделилась в Инстаграме архивным снимком с актрисой.

«Черно-белое детство. Мы были счастливы, впереди вся жизнь и вера в светлое будущее...» — прокомментировала кадр балерина. Подписчики сошлись во мнении, что Нахапетова чрезвычайно похожа на свою маму.



«Вашу маму никогда не забудем», «Когда есть Мамы мы все счастливые», «Мурашки по коже от Ваших постов с мамой! Не дай Бог никому пережить эту горестную разлуку длинною в жизнь», «Какая удивительно замечательная фотография, полная доброты и тепла», — написали восхищенные интернет-пользователи.



Напомним, Глаголева умерла 16 августа 2017-го на 62-м году жизни. Причиной смерти стало онкологические заболевание, которое Вера долго скрывала от поклонников.