12 марта не стало 82-летнего Олега Табакова. Мэтр умер после продолжительной болезни. В четверг 15 марта у здания МХТ им. Чехова собрались поклонники и коллеги народного артиста СССР.

1 2 3 ... 42 В столице проходит прощание с Олегом Табаковым

Осенью 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в одну из столичных клиник. Долгое время о его состоянии ничего не было известно. В середине марта в прессе появилась страшная новость о том, что Олег Павлович скончался от сердечного приступа. Олег Павлович был выдающимся актером, режиссером, учителем и человеком. Прощание с Табаковым проходит сегодня в МХТ им. Чехова, которым он руководил 18 лет.



Толпы людей появились в Камергерском переулке задолго до начала официальной церемонии. У талантливого актера было много почитателей.

Проститься с Олегом Павловичем пришли его знаменитые коллеги — Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Боярский, Константин Хабенский, Максим Матвеев, Ольга Остроумова, Владимир Меньшов, Валентина Алентова, Евгений Миронов и многие другие.



Также церемонию прощания посетил Владимир Путин, возложивший букет цветов к гробу Олега Павловича и лично выразивший соболезнования его вдове Марине Зудиной, которая сидела в окружении двоих своих детей — сына Павла и дочери Марии.