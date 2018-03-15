Осенью 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в одну из столичных клиник. Долгое время о его состоянии ничего не было известно. В середине марта в прессе появилась страшная новость о том, что Олег Павлович скончался от сердечного приступа. Олег Павлович был выдающимся актером, режиссером, учителем и человеком. Прощание с Табаковым проходит сегодня в МХТ им. Чехова, которым он руководил 18 лет.
Проститься с Олегом Павловичем пришли его знаменитые коллеги — Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Боярский, Константин Хабенский, Максим Матвеев, Ольга Остроумова, Владимир Меньшов, Валентина Алентова, Евгений Миронов и многие другие.
Также церемонию прощания посетил Владимир Путин, возложивший букет цветов к гробу Олега Павловича и лично выразивший соболезнования его вдове Марине Зудиной, которая сидела в окружении двоих своих детей — сына Павла и дочери Марии.
Дочь Маша,такая очаровашка .Без разницы возраста, очень тяжело терять близких и дорогих тебе людей
А где Антошка?
А где Антошка?
А где Антошка?
Гусеву хоть сейчас с этим фото в женский журнал. Как можно быть такой фотогеничной даже в такой ситуации...красотка
Извините,пожалуйста,а зачем некоторым мужчинам повязывают красные ленты на руки? И они просто стоят...зачем это?
Да....обиженная жена так и не простила ему...и дочери нет...Главные дети на переднем плане...
Извините,пожалуйста,а зачем некоторым мужчинам повязывают красные ленты на руки? И они просто стоят...зачем это?
Гусеву хоть сейчас с этим фото в женский журнал. Как можно быть такой фотогеничной даже в такой ситуации...красотка
Дочку жалко, так рано папу потерять