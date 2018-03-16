В начале марта врачи запретили Ольге Бузовой ходить из-за травмы колена, полученной во время одного из выступления. Доктора прописали певице покой и отдых, но она вовсе не стала отказываться от гастролей, а продолжила давать концерты на обезболивающих. Не так давно Ольга вернулась в Москву. А на днях посетовала своим поклонникам в Инстаграме, что практически ни один из ухажеров даже не поинтересовался ее состоянием.
«Я в Москве несколько дней, и за то время, что я здесь нахожусь, ни один из псевдоухажеров не спросил, как я себя чувствую и не нужна ли мне помощь. Никто из моей команды и семьи не поинтересовался, как мое самочувствие и нужно ли мне хоть что-нибудь. Никто не пригласил меня на ужин или в кино. Поэтому можете мне больше не писать, я вам не отвечу. Хочется сказать что-то ещё, но не хочу ругаться. Я же девочка, принцесса», — заявила Ольга.
Также Бузова не стала скрывать, что носить шпильки для нее до сих пор крайне болезненно.
Сколько ж тебе внимания то надо,Оля!!!!???
Что за глупый жест на фото?
при том, что неприязни к ней у меня нет, даже меня уже ее нытье начинает напрягать
Принцесс что-то много развелось. Одна принцесса -кандидат в президенты, рыдает, что ее на теледебатах плохие дяди обидели, другая принцесса-певица обижается, что поклонников у нее оказывается нет. Не надо плакать, Оля. Пойдите лучше на шоу к Тарзану, расслабьтесь, он все сделает как вам нравится.
Вечная обиженка - страдалица. Достала.
Она вечно всем недовольна. Что не заголовок, претензия, упреки, обиды, все ее обижают.
Как может называть себя принцессой девка лижущая флейты??
Принцесс что-то много развелось. Одна принцесса -кандидат в президенты, рыдает, что ее на теледебатах плохие дяди обидели, другая принцесса-певица обижается, что поклонников у нее оказывается нет. Не надо плакать, Оля. Пойдите лучше на шоу к Тарзану, расслабьтесь, он все сделает как вам нравится.
Принцессам положена в башне с драконом сидеть))) А вообще, как то задумалась, что с Олей будет когда пик её популярности закончится? Она без внимания как без воздуха не может. А рано или поздно всему приходит конец. По человечески жаль её. Нелею сегодня к этому времени она найдёт себе хорошего мужчину и будет счастлива в браке, что бы не сломаться когда все закончится.
Опять страдает брошенка всея Руси.Поплакать срочно надо.