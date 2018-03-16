Не так давно 32-летняя Ольга Бузова получила травму во время выступления. На днях певица посетовала, что, когда она вернулась в столицу, никто из мужчин даже не поинтересовался ее состоянием.

1 2 3 ... 14 Ольга Бузова призналась, что с тех пор, как она вернулась в Москву, ей не позвонил ни один из таинственных поклонников

В начале марта врачи запретили Ольге Бузовой ходить из-за травмы колена, полученной во время одного из выступления. Доктора прописали певице покой и отдых, но она вовсе не стала отказываться от гастролей, а продолжила давать концерты на обезболивающих. Не так давно Ольга вернулась в Москву. А на днях посетовала своим поклонникам в Инстаграме, что практически ни один из ухажеров даже не поинтересовался ее состоянием.

Бузова записала ролик и опубликовала его в инстаграм-историях.

«Я в Москве несколько дней, и за то время, что я здесь нахожусь, ни один из псевдоухажеров не спросил, как я себя чувствую и не нужна ли мне помощь. Никто из моей команды и семьи не поинтересовался, как мое самочувствие и нужно ли мне хоть что-нибудь. Никто не пригласил меня на ужин или в кино. Поэтому можете мне больше не писать, я вам не отвечу. Хочется сказать что-то ещё, но не хочу ругаться. Я же девочка, принцесса», — заявила Ольга.



Также Бузова не стала скрывать, что носить шпильки для нее до сих пор крайне болезненно.