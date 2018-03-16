В Сети давно ходили слухи об интересном положении 25-летней актрисы Маруси Фоминой. 16 марта 2018 года 34-летний продюсер Алексей Киселев официально подтвердил беременность своей возлюбленной.



1 2 3 ... 14 Алексей Киселев и Маруся Фомина вместе с ноября 2017 года

Алексей Киселев и Маруся Фомина впервые появились вместе в ноябре 2017 года на вечере молодых хореографов в «Гоголь-центре» и с тех пор практически не расстаются. Пара не скрывает своих чувств и регулярно публикует совместные снимки в соцсетях. О беременности любимой женщины Алексей Киса Киселев сообщил в инстаграм-истории на своей странице.

«Моя Маруся Фомина. Очень беременна и зажигает!» — подписал продюсер видео, сделанное во время дефиле на открытии бутика Max Mara.

В ролике Маруся идет по подиуму в кремовом пальто и бледно-розовом брючном костюме, который не скрывает округлившийся живот актрисы.



Для Фоминой ребенок от Киселева станет первым. У Алексея Киселева же есть 16-летний сын Джордж от бывшей супруги Майи Тархан-Моурави. Также сын журналиста Евгения Киселева был женат на Иде Лоло, но в этом браке, продлившемся меньше года, детей не было. Единственный громкий роман на счету Маруси Фоминой — с Павлом Табаковым, сыном Олега Табакова.



