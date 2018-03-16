Алексей Киселев и Маруся Фомина впервые появились вместе в ноябре 2017 года на вечере молодых хореографов в «Гоголь-центре» и с тех пор практически не расстаются. Пара не скрывает своих чувств и регулярно публикует совместные снимки в соцсетях. О беременности любимой женщины Алексей Киса Киселев сообщил в инстаграм-истории на своей странице.
В ролике Маруся идет по подиуму в кремовом пальто и бледно-розовом брючном костюме, который не скрывает округлившийся живот актрисы.
Для Фоминой ребенок от Киселева станет первым. У Алексея Киселева же есть 16-летний сын Джордж от бывшей супруги Майи Тархан-Моурави. Также сын журналиста Евгения Киселева был женат на Иде Лоло, но в этом браке, продлившемся меньше года, детей не было. Единственный громкий роман на счету Маруси Фоминой — с Павлом Табаковым, сыном Олега Табакова.
Такой неприятный этот тип. Прожигатель жизни. Жаль девчонку.
А причем тут Табаков-то? И какой Табаков, самый младший, что ли?
Какой мутный неприятный тип, бееее