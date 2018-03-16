61-летняя Татьяна Догилева и 57-летний Олег Меньшиков долгое время были лучшими друзьями, но потом так сильно поссорились, что Догилева даже «уволила» актера из крестных своей дочери.

1 2 3 ... 14 Татьяна Догилева поделилась подробностями ссоры с Олегом Меньшиковым

Татьяна Догилева и Олег Меньшиков познакомились во время съемок фильма «Покровские ворота» в 1981 году. Артисты быстро нашли общие темы для бесед и вскоре подружились. В 1985 году Догилева и Меньшиков устроились в театр им. Ермоловой и стали не разлей вода. Актеры общались не только на работе, но и в свободное время.

Когда у Татьяны Догилевой и ее мужа Михаила Мишина в 1994 году родилась дочь, Олега Меньшикова позвали в крестные отцы.

Вскоре Олег Меньшиков ушел из театра им. Ермоловой, а Татьяна Догилева осталась в труппе. Наступили сложные времена, из-за рождения дочери актриса стала реже появляться на сцене, отказалась от роли в самом популярном спектакле «Наш Декамерон», а затем и вовсе решила уволиться из театра. Однака из-за подковерных интриг передумала и осталась.



Татьяну лишили ролей и, по сути, в театре она числилась лишь номинально, когда в апреле 2012 года на должность художественного руководителя театра им. Ермоловой назначили Олега Меньшикова.



«Мы уже не были близкими корешами. Но, когда старинный друг становится твоим начальником, то ты в любом случае можешь надеяться на перемены к лучшему», — поделилась Догилева с корреспондентом сайта teleprogramma.pro.



Догилева обратилась к Меньшикову с просьбой обсудить свою работу в театре. Меньшиков на встречу вроде бы согласился, но потом перестал отвечать на звонки.



Спустя некоторое время артистку вызвали подписать заявление об увольнении — она пришла и подписала. На пресс-конференции Меньшиков прокомментировал увольнение Догилевой: «Неприлично 20 лет не выходить на сцену и получать зарплату…». Актриса в ответ на обидные слова бывшего друга заявила, что ей не давали ролей, но прежних заслуг, как она считает, было достаточно, чтобы оставаться в труппе театра. Тогда же Догилева сказала, что «увольняет Меньшикова из крестных своей дочери Кати».



Татьяна Догилева и Олег Меньшиков не общаются до сих пор. «Сейчас у меня к нему нет никаких чувств», — говорит народная артистка Татьяна Догилева. Она так и не простила старые обиды.

