Недавно Алиса Вокс поделилась с журналом Cosmopolitan подробностями своего сотрудничества с группой «Ленинград». Певица заявила, что однажды лидер коллектива велел ей снять одежду прямо на сцене.
Вокс назвала этот случай самым ужасным воспоминанием за все время работы в группе. По словам певицы, это случилось в 2014 году, когда шел процесс принятия закона о запрете мата.
«Сергей был в панике и не нашел ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться», — поделилась Алиса Вокс. После того злополучного концерта певица проплакала всю ночь и даже лишилась на нервной почве голоса.
Вокс призналась, что помимо негативных моментов, работа в группе «Лениград» научила ее лучше разбираться в людях и больше ценить себя.
Напомним, Алиса Вокс, прославившаяся исполнением хита про «лабутены», ушла из группы «Ленинград» в марте 2016 года. Сейчас певица занимается сольной карьерой.
Не, ну это не интересно. Я уж подумала, что как Вайнштейн, насиловал извращенно, а потом сделал звездой. А это фигня какая-то.