30-летняя Алиса Вокс в откровенном интервью рассказала о сложностях работы с Сергеем Шнуровым. Лидер коллектива однажды заставил ее раздеться прямо на сцене.

1 2 3 ... 12 Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о сложностях работы в коллективе

Недавно Алиса Вокс поделилась с журналом Cosmopolitan подробностями своего сотрудничества с группой «Ленинград». Певица заявила, что однажды лидер коллектива велел ей снять одежду прямо на сцене.



Вокс назвала этот случай самым ужасным воспоминанием за все время работы в группе. По словам певицы, это случилось в 2014 году, когда шел процесс принятия закона о запрете мата.



«Сергей был в панике и не нашел ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться», — поделилась Алиса Вокс. После того злополучного концерта певица проплакала всю ночь и даже лишилась на нервной почве голоса.

Вокс также подчеркнула, что до сих пор не может «отмыться от этого унижения» и что предпочла бы забыть этот и многие другие эпизоды, связанные с «Ленинградом».

Вокс призналась, что помимо негативных моментов, работа в группе «Лениград» научила ее лучше разбираться в людях и больше ценить себя.



Напомним, Алиса Вокс, прославившаяся исполнением хита про «лабутены», ушла из группы «Ленинград» в марте 2016 года. Сейчас певица занимается сольной карьерой.

