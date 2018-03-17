Неудачная шутка Мота в адрес Ольги Бузовой стала поводом для нового интернет-скандала. В ответ на оскорбления певица пригрозила озвучить неприглядные факты о супруге рэп-исполнителя, однако за нее это сделал экс-возлюбленный Марии Мельниковой.

1 2 3 ... 10 Бывший возлюбленный Марии Мельниковой вмешался в конфликт Ольги Бузовой и Мота

Недавно рэпер Мот принял участие в Youtube-шоу, где решил пошутить над Ольгой Бузовой. Остроумный пассаж сочли оскорбительным не только поклонники певицы, но и она сама. В своем Инстаграме Ольга заявила, что не собирается закрывать глаза на «мерзкое поведение мужчин» и заявила, что ей тоже есть что рассказать о прошлом супруги Мота Марии Мельниковой.



Вечером 16 марта Super.ru опубликовал видео, в котором свое мнение о происходящем высказал бывший возлюбленный Марии Алан Камиров: «Я молчал, так как не хотел лезть в чужие отношения. Но вчерашняя ситуация с Бузовой подтолкнула на откровение, потому что нельзя очернять человека, когда ты сам живешь во лжи. Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева, и это довольно много людей знает».



В ролике молодой человек пояснил, что во время их отношений Мельникова занималась эскортом: она часто улетала на Сейшелы, объясняя, что собирается отдохнуть с отцом, однако никогда не предъявляла доказательств своих слов. «Вся ее история о прошлой жизни — это фикция и ложь. И это только одна сотая ее темной жизни», — подытожил Алан.



Впрочем, буквально несколько часов после публикации Super.ru на странице Камирова в Инстаграме появилось видео, в котором он заявил, что с уважением относится к Моту и не совсем не собирался оскорблять его семью. Алан выразил надежду, что неприятная ситуация в скором времени забудется. Мот и Мария Мельникова пока воздерживаются от комментариев.