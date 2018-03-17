Недавно рэпер Мот принял участие в Youtube-шоу, где решил пошутить над Ольгой Бузовой. Остроумный пассаж сочли оскорбительным не только поклонники певицы, но и она сама. В своем Инстаграме Ольга заявила, что не собирается закрывать глаза на «мерзкое поведение мужчин» и заявила, что ей тоже есть что рассказать о прошлом супруги Мота Марии Мельниковой.
Вечером 16 марта Super.ru опубликовал видео, в котором свое мнение о происходящем высказал бывший возлюбленный Марии Алан Камиров: «Я молчал, так как не хотел лезть в чужие отношения. Но вчерашняя ситуация с Бузовой подтолкнула на откровение, потому что нельзя очернять человека, когда ты сам живешь во лжи. Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева, и это довольно много людей знает».
В ролике молодой человек пояснил, что во время их отношений Мельникова занималась эскортом: она часто улетала на Сейшелы, объясняя, что собирается отдохнуть с отцом, однако никогда не предъявляла доказательств своих слов. «Вся ее история о прошлой жизни — это фикция и ложь. И это только одна сотая ее темной жизни», — подытожил Алан.
Впрочем, буквально несколько часов после публикации Super.ru на странице Камирова в Инстаграме появилось видео, в котором он заявил, что с уважением относится к Моту и не совсем не собирался оскорблять его семью. Алан выразил надежду, что неприятная ситуация в скором времени забудется. Мот и Мария Мельникова пока воздерживаются от комментариев.
«То, что она эскортила — это неопровержимый факт»: бывший возлюбленный супруги Мота высказался о ее прошлом
Недавно рэпер Мот принял участие в Youtube-шоу, где решил пошутить над Ольгой Бузовой. Остроумный пассаж сочли оскорбительным не только поклонники певицы, но и она сама. В своем Инстаграме Ольга заявила, что не собирается закрывать глаза на «мерзкое поведение мужчин» и заявила, что ей тоже есть что рассказать о прошлом супруги Мота Марии Мельниковой.
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Какая разница то, сейчас замужем и родила...тоже мне аргументы от бывшего, кто в молодости на тусил...
ну вот. а какая романтика в клипах...думаю мот уже 10 раз пожалел о своих словах...
Какая разница то, сейчас замужем и родила...тоже мне аргументы от бывшего, кто в молодости на тусил...
тусить со всеми ненормально.Наверное, сами такая же
Какая разница то, сейчас замужем и родила...тоже мне аргументы от бывшего, кто в молодости на тусил...
За рогатеньки муженьком как оказалось. Моту бы ДНК экспертизу провести)
Разве по ней не видно?))) Это сейчас надмення замужняя матрона, клепающая как из обоймы намотовых детей.
Какая она страшная!
А бывший не мог не вставить свои 5 копеек. Небось, до сих пор бесится, что она в итоге неплохо вышла замуж и родила)
Что за противная щетина у него на лице
Какая она страшная!
ну вот. а какая романтика в клипах...думаю мот уже 10 раз пожалел о своих словах...